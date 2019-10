Single und glücklich: Cherlize Theron (44, "Atomic Blond") gewährte in einem Interview für den "Glamour 2019 Woman of the Year Award" Einblicke in ihr Liebesleben. "Ich war schon sehr lange nicht mehr in einer Beziehung. Ich wollte nie heiraten", offenbarte die 44-Jährige dem Magazin.

"Das sind Sachen, die mir nicht schwerfallen, weil sie von Geburt an meine Überzeugungen sind", erklärte die Schauspielerin. Allerdings könnten viele Leute diese Einstellung nicht verstehen - vor allem andere Frauen. Im April erzählte Theron bereits in einem Interview mit "Entertainment Tonight", dass sie "schockierend verfügbar" sei: "Ich bin seit fast zehn Jahren Single. [Mit mir auszugehen] ist keine Selbstverständlichkeit. Jemand muss Rückgrat beweisen und auf mich zugehen." Die letzte langfristige, öffentliche Beziehung der Schauspielerin war mit Stuart Townsend (46). Im Jahr 2010 gaben sie die Trennung bekannt.