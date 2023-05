Charlize Theron bei einem Auftritt in London.

Angeblich hat Schauspielerin Charlize Theron einen neuen Mann an ihrer Seite. Schnappschüsse zeigen sie Händchen haltend in Los Angeles ...

Ist Hollywood-Star Charlize Theron (47) frisch verliebt? Die "Daily Mail" spekuliert über einen neuen Partner der Schauspielerin. Sie wurde demnach in Los Angeles bei einem gemeinsamen Mittagessen mit einem Mann abgelichtet, bei dem es sich den Gerüchten zufolge um Model Alex Dimitrijevic handeln soll. Angeblich hielten die beiden Händchen.

Auf einem Bild, das das Blatt veröffentlichte, ist Theron in einem kastanienbraunen Pullover mit V-Ausschnitt, weiten Khakihosen, braunen Sandalen und Sonnenbrille zu sehen. Auch ihr Begleiter kam im lässigen Outfit zum Essen: Er trägt auf den Schnappschüssen ein gelbes kurzärmeliges Hawaii-Hemd, Jeans und beige Schuhe.

Letzte offizielle Beziehung mit Sean Penn

Theron, die zwei Adoptivkinder hat, war in der Vergangenheit mit ihrem Schauspielkollegen Sean Penn (62) liiert, die beiden waren zwischen 2013 und 2015 ein Paar. Außerdem hatte sie unter anderem eine Beziehung mit dem Schauspieler Craig Bierko (58) - sie soll von 1995 bis 1997 gehalten haben - und mit dem Third-Eye-Blind-Sänger Stephen Jenkins (58), von dem sie sich 2001 nach drei Jahren trennte. Anschließend war der Mann an ihrer Seite Schauspieler Stuart Townsend (50), die Beziehung hielt bis 2009. Zuletzt wurde Theron im Frühjahr 2022 eine Beziehung mit Model Gabriel Aubry (46), dem Ex von Halle Berry (56), nachgesagt.