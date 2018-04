"Ich rede halt, wie mir der Schnabel gewachsen ist."

Charlize Theron (42, "Monster") nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Schauspielerin erzählte in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung, dass sie sich durchaus gerne mal derbe ausdrückt. "Das mag nicht ladylike sein, aber es macht Spaß, wenn du mal so richtig fluchst", so die "Atomic Blonde"-Darstellerin. Ob sie in ihrer Rolle im neuen Film "Gringo" auch fluchen wird? Die Krimi-Komödie kommt ab Donnerstag in die deutschen Kinos.