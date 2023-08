Sie sind Charlize Theron und Chris Hemsworth in der Actionausführung. Sie springen ein, wenn es den Stars zu gefährlich wird. Jetzt haben die Stuntwoman und der Stuntman geheiratet.

Sie springen aus Häusern und prügeln sich für andere, damit diese im Rampenlicht glänzen können – Stuntwomen und Stuntmen. Aurélia Agel und Justin Howell sind zwei davon. Sie verhalfen bereits Hollywoodgrößen wie Charlize Theron und Chris Hemsworth zu mehr Action-Appeal. Bei einem dieser Drehs lernten die Doubles sich kennen und lieben. Jetzt haben Agel und Howell geheiratet.

Charlize Theron ist mit Model Alex Dimitrijevic liiert, Chris Hemsworth mit Model Elsa Pataky verheiratet – und die Doppelgänger der beiden miteinander. Die 25-Jährige Agel ist in Hollywood eine Größe, wenn es darum geht, den berühmten Stars die gefährlichen Szenen abzunehmen. Theron doubelte sie unter anderem in "Fast and Furious 10" und "The Old Guard 2". Howell, 34 Jahre, übernahm in "Thor: Love and Thunder" und "Extraction 2" die Actionszenen für Hemsworth. Kennengelernt haben sich die beiden Gefahrensucher allerdings bei einem Dreh ganz ohne das Mitwirken Therons und Hemsworths. Sowohl Agel als auch Howell standen für "Halo", eine neue Paramount+-Serie, vor der Kamera.

Stuntwoman und Stuntman heiraten

"Es ist nicht einfach, mit einem Stuntman zusammen zu sein, aber da wir beide in der gleichen Branche tätig sind, kennen wir die Herausforderungen", erzählte Agel SWNS. "Man verstehe sich und die verrückten Zeitpläne." Der Job komme mit einer Menge Opfer. Freunde und Familie sehe man selten. Dazu komme das ständige Risiko sich zu verletzen.

Agel kam über einen Umweg ins Stunt-Geschäft. Eigentlich hatte sie Köchin werden wollen, entschied sich dann aber um. Statt den Kochlöffel wollte sie lieber ihre Fäuste schwingen, ihre Kampfsportfähigkeiten zu Geld machen. Sie wechselte auf eine Stunt-Schule. Es dauerte nur ein paar Wochen, dann hatte sie sich ihre erste Rolle in einem Film gesichert. Heute sagt sie "Ich lebe mein bestes Leben. Mein Job ist meine Leidenschaft."

Vor drei Monaten haben die Stuntleute in Toronto geheiratet.