Eine Villa wie eine Hochzeitstorte, fürstlich thronend auf einem Hügel in Monaco, dazu ein Privatzugang zum Monte Carlo Beach: Karl Lagerfelds neoklassizistische Ex-Sommerresidenz "La Vigie" gilt nicht nur bei Designern und Galeristen als Hotspot am Mittelmeer. Am Samstag feierten hier auch Monegassin Charlotte Casiraghi (32) und Filmproduzent Dimitri Rassam (37) ihre standesamtliche Hochzeit. Mit zwei kurzen Facebook-Mitteilungen und zwei Fotos des Paares verkündete das Fürstenhaus den Ehrentag. Der schlichte Kommentar: "Empfang anlässlich der Hochzeit von Frau Charlotte Casiraghi und Herrn Dimitri Rassam Samstag, 1. Juni 2019, in der Villa La Vigie."

Laut Medienberichten soll die Feier in Roquebrune-Cap-Martin ohne Dresscode stattgefunden haben, einige Gäste sollen sogar Badekleidung getragen haben. Wie Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zu entnehmen war, die der Hof später teilweise wieder löschen ließ, feierte die Gesellschaft ausgelassen und bei Traumwetter am Pool. Laut dem US-Magazin "People" waren rund 300 Gäste anwesend.

Hommage an Grace Kelly

Mit ihrem Hochzeitskleid aber setzte Charlotte Casiraghi ein edles Statement: Das elfenbeinfarbene Chanel-Kleid wirkte wie eine Hommage an ihre verstorbene Großmutter Grace Kelly. Wie einem der Bilder zu entnehmen ist, trug die Braut eine trägerlose Robe mit gefaltetem Oberteil, dazu eine Diamantenkette von Cartier ihrer Oma. Ein Look, der stark an das weiße Corsagen-Dress erinnert, das der Hollywood-Star 1955 in dem Hitchcock-Thriller "Über den Dächern von Nizza" trug.

Für die standesamtliche Zeremonie im Prinzenpalais, die zuvor stattfand, wählte Charlotte Casiraghi ein Mini-Dress von Anthony Vaccarello für Saint Laurent. Das silbergraue Spitzenkleid in Etui-Form mit drei übereinander angeordneten Streifen bestätigte den exquisiten Modegeschmack der Monegassin.

Braut und Bräutigam verloren beide ihre Väter früh

Charlotte Casiraghi und Filmproduzent Dimitri Rassam hatten sich 2017 kennen gelernt und im März 2018 verlobt. Ihre Hochzeit soll das Paar zum Anlass genommen haben, ihren gemeinsamen Sohn Balthazar zu taufen, der im Oktober zur Welt gekommen war. Für die älteste Tochter von Prinzessin Caroline von Hannover (62) ist es die erste Hochzeit, Rassam war bereits einmal verheiratet und hat eine siebenjährige Tochter. Charlotte bringt aus der Beziehung mit dem Komiker Gad Elmaleh (48) Sohn Raphael (5) mit in die Ehe. Gerüchten zufolge soll die kirchliche Hochzeit noch im Sommer stattfinden.

Die Mütter des Paares sind seit Jahren befreundet. Laut "People" kamen sich die Frisch-Vermählten 2016 bei einer Weihnachtsfeier in Paris näher. Der Franzose entstammt einer Film-affinen Familie: Mutter Carole Bouquet (61) wurde 1981 als Bond-Girl in "James Bond 007 - In tödlicher Mission" international bekannt, arbeitete als Chanel-Model und machte mit ihrer Beziehung zu Gérard Depardieu (70) Schlagzeilen.

Dimitris libanesisch-stämmiger Vater Jean-Pierre Rassam war ebenfalls Filmproduzent und starb 1985 im Alter von 44 Jahren an einer Überdosis Beruhigungsmittel. Auch Charlotte Casiraghi verlor ihren Vater früh: Sie war vier Jahre alt, als Stefano Casiraghi 1990 bei einem Motorboot-Unfall ums Leben kam. Zu den beruflichen Erfolgen von Rassam Junior zählt der französische Animationsfilm "Der kleine Prinz" mit den Stimmen von Jeff Bridges (69) und Marion Cotillard (43).