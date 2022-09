Charlotte Maihoff ist schwanger. Die "RTL aktuell"-Moderatorin erwartet ihr erstes Kind.

Die "RTL aktuell"-Moderatorin Charlotte Maihoff (40) ist schwanger. Das gab der Sender am Dienstag bekannt. Für die Nachrichtensprecherin ist es das erste Kind. Im Februar nächsten Jahres soll es so weit sein.

"Ich freue mich sehr! Und natürlich bin ich auch schon ganz gespannt darauf, wie das Baby unser Leben durcheinanderwirbeln wird", so die Moderatorin. "Für mich die schönste und aufregendste News der vergangenen Jahre", schwärmt Maihoff weiter. Auf ihren Social-Media-Kanälen hat sich die Journalistin noch nicht zum freudigen Ereignis geäußert. Über ihr Privatleben gibt sie ohnehin nur wenig bekannt.

Moderatorin bei "RTL aktuell" und beim "RTL Nachtjournal"

Charlotte Maihoff gehört seit 2017 zum Team von "RTL aktuell" um Peter Kloeppel (63). Im letzten Jahr stand die Saarländerin erstmals für das "RTL Nachtjournal" vor der Kamera. Wer sie während ihrer Elternzeit vertreten wird, ist noch nicht bekannt.

Maihoff wurde in Neunkirchen (Saar) geboren, als Tochter einer deutschen Ärztin und eines ghanaischen Unternehmers. Sie studierte in Saarbrücken Informationswissenschaft, Wirtschaftsinformatik und französische Linguistik. Danach absolvierte sie eine Journalistenausbildung an der Henri-Nannen-Schule in Hamburg. Schon vor dem Abitur hatte sie für das Jugendradio des Saarländischen Rundfunks gejobbt.

Vor ihrem Wechsel zu RTL arbeitete sie unter anderem für den Deutschlandfunk und moderierte im Ersten die "Tagesschau". Für RTL/n-tv berichtete sie als Korrespondentin aus Russland.