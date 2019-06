"Paardiologie" heißt der neue Podcast von Charlotte Roche und Martin Keß. 15 Folgen lang sprechen die Eheleute ohne Tabus über ihr Beziehungsleben. Am Freitag ist die erste Folge auf der Streamingplattform Spotify gestartet. Die hatte zwar in weiten Teilen noch den Charakter einer allgemeinen Einführung, dennoch ließen Roche und Keß ein paar Mal aufblitzen, wie viel Sprengstoff dieser Podcast enthalten wird.

Zunächst erklärten die beiden den ungewöhnlichen Namen ihres Projekts. In "Paardiologie" steckt laut Keß das Wort Ideologie, andererseits lesen viele darin Paardialoge. Charlotte Roche hob noch eine dritte Bedeutungsebene hervor: Die Ähnlichkeit zum Wort Kardiologie, "die Wissenschaft vom Herz".

Charlotte Roche als Pippi Langstrumpf

Und tatsächlich legten die beiden mit dem Ernst eines Wissenschaftlers los und packten gleich ein paar brisante Erlebnisse auf den Tisch. Insbesondere bei Streitigkeiten ging es früher ordentlich zur Sache: Einmal versuchte Roche, einen schweren Tisch auf ihren Mann zu werfen - was ihn seinerzeit an Pippi Langstrumpf denken ließ, die ihr Pferd hochhebt. Ein anderes Mal schüttete sie heiße Milch auf ihn.

Diese Zeiten sind allerdings vorbei, Charlotte sei schon länger nicht mehr so ausgerastet, seit sie keinen Alkohol mehr trinkt. Früher habe sie sich bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Und auch der Tag danach gefiel der heute 41-Jährigen: "Ich fand ja immer den Kater mega", erzählt sie, "weil man endlich nichts mehr machen muss." Das habe sie als entspannend wahrgenommen, als "Urlaub vor mir selbst". Für ihren Mann dagegen war es deprimierend, wenn sie ihren Katerzustand so abgefeiert hat. Es habe sich für ihn so angefühlt als habe er versagt, seine Frau glücklich zu machen. Das war dann auch die wichtigste Erkenntnis, die er aus seiner Therapie gezogen hat: "Du bist nicht verantwortlich." Eine so wichtige Erkenntnis, dass die ganze Folge so benannt ist.

"Wie ein Vogel ohne Federn"

Dann erinnern sich beide daran, wie sie sich kennengelernt haben. Charlotte Roche beschreibt sich selbst als traumatisiert und durch den Wind. "Wie ein Vogel ohne Federn, der aus dem Nest geklatscht ist und schwere Verletzungen davon getragen hat, psychisch." Und stellt die Frage: "Was ist eigentlich mit dir los, dass du dich in so einen Haufen Elend verliebst?" Martin Keß hat Roche jedoch ganz anders wahrgenommen. "Ich hab dich überhaupt nicht so gesehen", sagt er. Sie sei ihm total stark vorgekommen.

Für den Anfang enthielt diese Folge schon ziemlich viel Sprengstoff. In den kommenden Wochen werden dann einige heiße Eisen angepackt. So wollen sie auch über Untreue und Eifersucht sprechen. Da könnte es noch intensiver zur Sache gehen. Am kommenden Freitag geht's weiter.

Quelle: Spotify