Das Kennenlernen: Für die meisten Paare ist es die schönste und romantischste Geschichte, die immer wieder gerne erzählt wird. Es bildet für viele Beziehungen gleichsam einen Gründungsmythos, an dem man sich auch in schlechteren Zeiten immer wieder aufrichten kann.

In der siebten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Paardiologie" erzählten Charlotte Roche und ihr Ehemann Martin Keß die Geschichte aller Geschichten. So richtig Romantik wollte allerdings nicht aufkommen. Denn wie für Roche typisch verlief auch das nicht in "normalen" Bahnen ab - was das Ganze für die Zuhörer natürlich um so interessanter macht.

Charlotte Roche war 2003 bei Viva2

Kennengelernt haben sich die beiden 2003 über ihren Job. Roche war damals gefragte Moderatorin und hatte beim Musiksender Viva2 die Sendung ""Fast Forward", für die auch ihr damaliger Ehemann Eric Pfeil arbeitete. Keß ist Mitbegründer von Brainpool und produzierte damals die Sendung "TV Total" mit Stefan Raab.

Beide sollten sich für ein gemeinsames Projekt zusammensetzen, was Roche nach eigener Aussage heftig ablehnte - mit Brainpool und "TV Total" wollte sie nichts zu tun haben. Beim Treffen fand sie den Produzenten aber überraschend nett - was auf Gegenseitigkeit beruhte. Doch damals schien ausgeschlossen, dass da mehr sein könnte. Schließlich war Roche gerade erst Mutter geworden - und Keß' Ehefrau war schwanger. Beide waren zunächst überzeugt, einen besten Freund gefunden zu haben.

Die Wende kam beim Coldplay-Konzert

In der nächsten Zeit habe man sich sehr oft getroffen, zusammen Mittag gegessen und geredet. Das ging so lange gut, bis die Moderatorin dem Produzenten ihre Liebe offenbarte. Daraufhin habe dieser sofort den Kontakt abgebrochen. Dass er seine Familie verlässt war für ihn undenkbar, sagt Keß in dem Podcast auf Spotify.

Der Kontaktabbruch war für beide schlimm. Die 41-Jährige schildert, wie sie geweint und körperliche Schmerzen empfunden habe. Doch auch er war unglücklich. Martin Keß gesteht, er habe heimlich ihre Sendung geguckt, um die Verbindung aufrecht zu halten.

Die Wende kam, als Charlotte Roche bei einem Festival weilte. Während Coldplay spielten, klingelte ihr Telefon. Am anderen Ende war Keß, stark betrunken, der ihr sagte, dass er sie liebe und ohne sie nicht leben könne.

15 Jahre Altersunterschied - kann das gut gehen?

Seither sind die beiden ein Paar. Doch einfach war es zunächst nicht: Beide mussten ihre Ehepartner verlassen, es gab viel Aufregung in der Familie und im Freundeskreis. Kaum einer glaubte an ihre Beziehung, auch wegen des Altersunterschiedes: Sie war 25, er 40. Alle dachten, er befinde sich in der Midlife Crisis und es sei bloß eine kurze Affäre.

Charlotte Roche und Martin Keß haben die Kritiker eines Besseren belehrt: Sie sind seit 16 Jahren ein Paar, zwölf Jahre davon verheiratet.