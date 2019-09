Zu Beginn der neuen Folge von "Paardiologie" hatten Charlotte Roche und Martin Keß gute Nachrichten zu vermelden: Spotify hat eine zweite Staffel des Podcasts bestellt. Schon kommenden Freitag geht es weiter mit 15 neuen Episoden aus dem Beziehungsleben des prominenten Paars.

So war die aktuelle Folge nicht die letzte. Dafür aber eine der lustigsten in der gesamten ersten Staffel. Roche und Keß setzten die Schilderung ihrer vollkommen missratenen Hochzeit fort, die sie bereits vergangene Woche begonnen hatten. Da hatte man schon den Eindruck, es könne nicht mehr schlimmer werden. Doch es wurde schlimmer.

Charlotte Roche: Kopfschmerzen zum Friseur

Der Bericht endete vergangene Woche damit, dass Martin Keß aufgrund einer Magenverstimmung die Nacht vor der Hochzeit kotzend über der Kloschüssel verbracht hat, während die Braut ebenfalls kein Auge zugedrückt hat - weil sie das Erbrechen als Zeichen seines Körpers interpretiert hat, der von der Ehe eigentlich abraten will.

Entsprechend gehen beide mit heftigen Kopfschmerzen in ihren großen Tag. Die werden beim Friseur nicht besser, der stundenlang am Kopf der Braut herumzurrt, um ihr eine Steckfrisur zu basteln. Zu allem Überfluss steuert der Bräutigam anschließend das Auto vor einen Blumenkübel - und muss den Rest des Tages mit einem derangierten Wagen herumfahren. "Spätestens da wussten, wir, das läuft alles nicht so gut", kommentiert Keß.

Gefeiert wurde dann in Altenberg bei Bergisch-Gladbach. Beim direkt nach der Trauung stattfindenden Mittagessen kommt es zur ersten Katastrophe, als alle Gäste von Sonne und Hitze durstig das Restaurant betreten, wo die Kellner erst einmal in aller Seelenruhe die Weinbestellungen aufnehmen, anstatt ein paar Flaschen Wasser hinzustellen. Bis Roche in die Küche rennt und das Personal zusammenbrüllte.

Feier im Märchenwald

Die große Feier am Abend stieg in einem Märchenwald. Eigentlich eine tolle Umgebung. Doch der Abend verlief so gar nicht märchenhaft für das Hochzeitspaar. Es ging los mit der völlig verpatzten Rede des Brautvaters, der zwar sehr viele Worte über Roches Ex-Mann verlor, ihren neuen Gatten dagegen mit keinem Wort bedachte.

Auch der gebuchte DJ machte keine Freude. Erst stürmte er die Tanzfläche und raubte damit dem Brautpaar die Chance, den Tanz zu eröffnen. Dann fiel er völlig betrunken ins DJ-Pult und brachte damit die Musik vorübergehend zum Verstummen.

Derweil musste Keß einen Gast rauswerfen, der völlig betrunken auf dem Damenklo rumlungerte und Frauen erschreckte. Zum Schluss des völlig verpatzten Abends fing dann auch noch ein - dem Brautpaar unbekannter - Gast an, sich seiner Kleidung zu entledigen und zog sich komplett aus.

2007 war das. Trotz ihrer unglücklich verlaufenen Hochzeit sind Charlotte Roche und Martin Keß noch immer ein Paar. Wie sie ihren schwierigen Start und den anstrengenden Alltag bewältigt haben, darüber werden sie in den kommenden Wochen weiter Auskunft geben.

Quelle: Spotify