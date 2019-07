Die ehemalige "First Daughter" Chelsea Clinton (39) und ihr Ehemann Marc Mezvinsky (41) sind zum dritten Mal Eltern geworden. Das hat die 39-Jährige auf Twitter verkündet. Das Baby ist demnach ein Junge und heißt Jasper Clinton Mezvinsky.

Auch Oma und Opa freuen sich

"Heute Morgen haben wir unseren Sohn begrüßt", schrieb Clinton in dem Post. "Wir sind voller Liebe und Dankbarkeit und können es kaum erwarten, ihn seiner großen Schwester und seinem Bruder vorzustellen." Clintons Eltern, der frühere US-Präsident Bill Clinton (72) und die frühere Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton (71), freuten sich ebenfalls in den sozialen Medien über das neue Familienmitglied. "Hillary und ich sind überglücklich und dankbar, unseren neuen Enkel Jasper kennenzulernen!", schrieb Bill Clinton, während seine Frau erklärte: "Bill und ich sind so begeistert."

Chelsea Clinton ist bereits Mutter von Charlotte, die 2014 zur Welt kam, und Aidan, geboren 2016. Im Juli 2010 hatte sie dem Hedgefonds-Manager Mezvinsky das Jawort gegeben. Die beiden besuchten gemeinsam die Universität Stanford und hatten sich im November 2009 verlobt. Clinton ist stellvertretende Vorsitzende der Clinton Foundation, arbeitet an der Columbia University, und ist Bestsellerautorin. Sie hat bereits mehrere Bücher geschrieben, darunter "Start Now! You Can Make a Difference".