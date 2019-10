"Ich werde immer jede Gelegenheit nutzen, um Bilder von mir in meiner Unterwäsche zu machen."

Komikerin und Moderatorin Chelsea Handler (44, "My Horizontal Life: A Collection of One Night Stands") gibt sich freizügig: Auf Instagram postete sie ein Bild, dass sie nur in ihrer Unterwäsche bekleidet zeigt. Doch der Post hat einen ernsten Hintergrund: Mit der Aktion unterstützt sie die Unterwäschemarke "The KiT", die einen Teil ihrer Einnahmen der Krebsforschung spendet. Die Aktion läuft seit Anfang Oktober und kann auf die Unterstützung vieler weiterer Promis bauen: So posteten schon Sängerin Miley Cyrus (26) oder Model Hailey Bieber (22) ähnliche Bilder.