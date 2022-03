Als Freundin von Prinz Harry stand Chelsy Davy im Rampenlicht. Inzwischen lebt die 36-Jährige zurückgezogen in London. Nun wurde sie zum ersten Mal Mutter. Vater des Kindes soll ein britischer Hotelier sein.

Sieben Jahre war sie die Frau an der Seite von Prinz Harry: Von 2004 bis 2011 waren Chelsy Davy und der britische Royal liiert. Auch nach der Trennung blieben die beiden freundschaftlich verbunden, Davy war sogar bei Harrys Hochzeit mit Meghan Markle im Mai 2018 zu Gast. Die Beziehung von Harry und Chelsy soll auch gescheitert sein, weil sie kein Leben im Rampenlicht führen wollte. Wie sehr die Tochter eines südafrikanischen Farmers die Zurückgezogenheit schätzt, beweist auch die Tatsache, dass Davy nun Mutter wurde, ohne dass ihre Schwangerschaft zuvor öffentlich bekannt war.

Laut der britischen Zeitung "Daily Mail" brachte die 36-Jährige im Januar einen Sohn zur Welt, der auf den Namen Leo hören soll. Um ihren Lebensgefährten macht die studierte Anwältin ein Geheimnis. 2020 sagte sie in einem Interview: "Es gibt jemanden, von dem ich sehr angetan bin, aber es ist sehr frisch und ich möchte nicht zu viel verraten." Die "Daily Mail" will nun erfahren haben, dass es sich bei Davys Partner um den britischen Hotelier Sam Cutmore-Scott handelt. Er sei auch der Vater ihres Sohnes.

Chelsy Davy: Vater ihres Kindes war wie Prinz Harry in Eaton

Der 37-Jährige besuchte wie Prinz Harry das Eaton-College und war einen Jahrgang über dem Prinzen. Nach einem Studium in Oxford stieg Cutmore-Scott ins Familienunternehmen ein. Seine Eltern gründeten Ende der Neunziger die Firma "The Bijou Collection", zu der mehrere Event-Locations in Großbritannien und Frankreich gehören. Die Anwesen werden für Hochzeitsfeiern, Yoga-Seminare oder Kochkurse vermietet. Sam Cutmore-Scott selbst führt das Boutique-Hotel "The Harper", das im vergangenen Jahr in Norfolk eröffnet wurde.

Prinz Harry lebt inzwischen mit seiner Frau Meghan und den beiden Kindern in der Nähe von Los Angeles. Und auch Chelsy Davy hat gewissermaßen eine Verbindung zu Hollywood. Jack Cutmore-Scott, der Bruder ihres Freundes, hat als Schauspieler Karriere gemacht und war unter anderem in Christopher Nolans Film "Tenet" zu sehen.

Quelle: "Daily Mail"