Selbst die großen Musik-Legenden können sich dem TikTok-Hype nicht entziehen. Cher hat nun auch einem Account auf der Videoplattform.

Avril Lavigne (36), die Backstreet Boys, Mariah Carey (52), Gwen Stefani (51) und viele mehr tummeln sich mittlerweile auf der Kurzvideo-Plattform TikTok. Jetzt stößt eine lebende Legende dazu: Sängerin Cher (75). Mit einem kurzen Video überraschte sie ihre Fans am Donnerstag kurz vor Ende des Pride Monats.

In dem Clip zeigt sich die 75-jährige Musik-Diva in verschiedenen Outfits und einmal mit blonden und mit schwarzen Haaren. Für ihr TikTok-Debüt braucht die Sängerin mehrere Anläufe, um die richtigen Worte zu finden. "Hey ich bin's, die große und mächtige Cher und ich bin auf TikTok", beginnt sie das Video. Nach zwei weiteren Begrüßungsversuchen wendet sie sich mit einer Botschaft an ihre Fans und sagt: "Happy Pride Monat an jeden in der Community, den ich liebe - also dich!"

Stars nutzen den TikTok-Hype

Das Video begeistert jetzt schon viele TikTok-Nutzer - über 3,5 Millionen Mal wurde der Clip bereits angeklickt. Die Videoplattform erfreut sich immer mehr Star-Präsenz. Videos weltbekannter Promis werden dort immer mehr zu echten Hits.

So zuletzt bei Jason Derulo, der mit seinem Lied "Savage Love" einen regelrechten Trend auslöste - Millionen Nutzer tanzten zu dem Beat immer dieselbe kleine einstudierte Choreografie. Das Lied animierte sogar Stars wie Jennifer Lopez (51) und Lizzo (33) zum Tanzen. Der Song des Sängers wurde kommerziell erfolgreich und die Videos dazu hatte Hunderte Millionen Aufrufe.