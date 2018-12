Am Montagabend feierte das Musical "The Cher Show" am Broadway in New York Premiere. Die Show beinhaltet 35 der größten Hits der Musikerin und erzählt die Geschichte ihres außergewöhnlichen Lebens. Die heute 72-Jährige steht seit fast sechs Jahrzehnten im Rampenlicht und kann unter anderem auf einen Grammy, einen Emmy und einen Oscar stolz sein.

Am Premierenabend war die Künstlerin anwesend und ließ es sich dabei nicht nehmen, nach der Show die Gäste und Fans mit einem Überraschungsauftritt zu verblüffen. Eine begeisterte Zuschauerin war US-Moderatorin Hoda Kotb (54), die das Spektakel filmte und das Video auf ihrem Twitter-Account veröffentlichte. In dem Clip ist zu sehen, wie Cher ihren Hit "If I Could Turn Back Time" singt.