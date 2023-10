Eigentlich war US-Sängerin Cher dagegen, aber jetzt kommt es doch: ihr erstes Weihnachtsalbum. Auch andere Musik-Ikonen werden darauf zu hören sein.

Die amerikanische Pop-Ikone Cher bringt ihr erstes Weihnachtsalbum heraus – nach über 50-jähriger Karriere. Auf "Christmas", das an diesem Donnerstag erscheint, präsentiert Cher 13 Titel, darunter Neuinterpretationen und eigene Songs. Einige singt sie im Duo, wie "What Christmas Means to Me" mit Stevie Wonder oder "Drop Top Sleigh Ride" mit dem Rapper Tyga. Auch Michael Bublé und Cyndi Lauper sind Teil des Albums.

Cher: "Auf diess bin ich wirklich stolz"

"Das ist nicht das Weihnachtsalbum deiner Mutter", schrieb sie auf X (früher Twitter). Die Sängerin weigerte sie sich laut eigenen Angaben zunächst vor der Aufnahme eines stereotypischen Weihnachtsalbums.

"Jeder hat schon eines gemacht", sagte die 77-Jährige zu "The Guardian". Auf den Vorschlag habe sie zunächst mit einem klaren "Nein!" reagiert, habe sich dann aber – nach langem Überlegen – dazu entschieden. Ihr Kompromiss, ein Album, das "Spaß" macht und nicht mit den üblichen Weihnachtslieder daherkommt. Und letztendlich scheint die Sängerin sogar richtig zufrieden mit dem Ergebnis zu sein. "Ich sage das nie über meine eigenen Alben, aber auf dieses bin ich wirklich stolz", lautete ihr Fazit. "Es ist eines der großartigsten Highlights meiner Karriere."

"Christmas" ist das 27. Album der Sängerin und Schauspielerin, die mit über 200 Millionen verkauften Tonträgern zu den kommerziell erfolgreichsten Musikerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts gehört. Zu ihren größten Hits zählen "Believe" (1998), "I Hope You Find It" (2013) und "SOS" (2018).

Quellen:"The Guardian", mit Material von dpa