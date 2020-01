1969 kam Chers und Sonny Bonos Tochter Chastity zur Welt. Das Mädchen fühlte sich schon früh nicht wohl im weiblichen Körper. Als Teenager outete sich Chastity als lesbisch 2008 entschied sie sich zu einer Geschlechtsanpassung. Seit 2010 lebt Chastity nun als Transmann und nennt sich Chaz Bono. Der 50-Jährige ist Schauspieler trat in der US-Show "Dancing with the Stars" auf. Privat setzt sich Chaz für die LGBT-Community ein. Cher unterstützte ihren Sohn stets in seiner Entscheidung. Für die Sängerin war das nicht immer einfach. Anfangs hatte sie Angst, ihr Kind zu verlieren, sie fürchetet Chaz würde "ersetzt" werden. Mittlerweile hat sich Cher daran gewöhnt, Chaz als Sohn zu bezeichnen. "Chaz ist jetzt so glücklich und wir verstehen uns besser denn je", gestand die Musikerin 2018 gegenüber PinkNews.