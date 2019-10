"Ich will nicht hören, was ich tue, ich will es nicht sehen und ich will meine Stimme nicht hören."

Sängerin Cher (73, "If I Could Turn Back Time") ist ein Weltstar. Sie selbst kann es allerdings überhaupt nicht ertragen, ihre eigene Musik zu hören, wie sie im Gespräch mit "The Sun on Sunday" verriet. "Im Allgemeinen bin ich kein großer Cher-Fan, bin ich wirklich nicht", erklärte die Ikone der britischen Zeitung. Zum Glück gibt es genug Menschen, die ihre Musik lieben: Seit Ende September tourt die 73-Jährige im Rahmen ihrer "Here We Go Again"-Tour durch Europa.