"Ich wollte nicht mein ganzes Leben lang auf eine bestimmte Art und Weise stehen und nur Salat essen."

Cheryl (35, "Love Made Me Do It") hat eine beachtliche Karriere als Sängerin und Tänzerin hingelegt und suchte in der Jury der britischen Ausgabe von "The X Factor" selbst nach außergewöhnlichen Talenten. Als Kind strebte die Britin allerdings eine Karriere als Ballerina an, seit ihrem zehnten Lebensjahr übte sie dafür an der Königlichen Ballett-Schule in London. Doch wie sie der britischen Zeitung "The Mirror" jetzt verriet, gab sie diesen Traum aus guten Gründen früh wieder auf.