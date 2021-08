Chet Hanks ist der ältere Sohn von Schauspieler Tom Hanks und dessen Frau Rita Wilson. Er veröffentlichte ein Video, in dem er krude Theorien zur Corona-Pandemie äußert. Dabei erkrankten seine Eltern selbst an Covid-19.

Es beginnt ganz harmlos: Chet Hanks, der ältere Sohn von Schauspieler Tom Hanks und dessen Frau Rita Wilson, hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, in dem er sich zur Corona-Pandemie äußert. "Hey Leute, ich war eine Zeit lang unschlüssig, was das angeht. Deshalb habe ich mich nie dazu geäußert. Aber angesichts der vielen Menschen, die ich in letzter Zeit kenne, die sich mit Covid infiziert haben, und angesichts der steigenden Zahlen, denke ich, dass es wichtig ist, euch zu sagen, dass ich mich habe impfen lassen", erzählt der 31-Jährige. Dann appelliert er an seine Follower es ihm gleich zu tun, um die Situation in den USA in den Griff zu bekommen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Doch von einer Sekunde auf die andere ändert sich Hanks' Ton und er fängt an zu schreien. "Ich hatte kein Covid und sie werden mich auch nicht mit dieser verdammten Nadel stechen. Es ist nur eine verdammte Grippe. Findet euch damit ab", brüllt der Sohn des Hollywoodstars. Die Menschen, die Angst hätten sich zu infizieren, sollten einfach zu Hause bleiben, meint Chet Hanks. Er habe es satt, "diese verdammte Maske" zu tragen.

Tom Hanks und Rita Wilson erkrankten an Covid-19

Dabei erkrankten seine Eltern im März 2020 ebenfalls an Covid-19 und gehörten damit zu den Infizierten der ersten Welle. Das Ehepaar hatte sich während Dreharbeiten in Australien angesteckt und musste für 14 Tage in Quarantäne. Die Krankheit verlief bei beiden vergleichsweise mild. "Wir fühlten uns ein wenig müde, als hätten wir eine Erkältung, dazu Kopf- und Gliederschmerzen", schilderte Tom Hanks den Verlauf.

Nach der überstandenen Infektion spendeten der 65-Jährige und seine Frau sogar Blutplasma, um zur Entwicklung eines Impfstoffs beizutragen. Sie seien aktiv auf Mediziner zugegangen und hätten gefragt: "Wollt ihr unser Blut? Können wir Plasma spenden?", erzählte Hanks im April 2020 in einem Interview mit dem US-Radiosenders NPR.

Seine Frau berichtete vor einigen Monaten, dass sie sich gern impfen lassen wollen, aber noch nicht an der Reihe seien. Ob Hanks und Wilson inzwischen eine Dosis des Impfstoffs erhalten haben, ist nicht öffentlich bekannt. Ihr Sohn jedenfalls entpuppte sich mit seiner Videobotschaft als Corona-Leugner.