Große Freude im Hause Ochsenknecht: Cheyenne ist erneut Mutter geworden. Gemeinsam mit Ehemann Nino begrüßte sie einen Jungen auf der Welt.

Influencerin Cheyenne Ochsenknecht (22) ist erneut Mutter geworden. Via Instagram gab sie die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt. Demnach ist sie am Donnerstag, den 10. Mai, glückliche Mama eines Jungen mit dem Namen Matteo Nael geworden. Auch ihr Ehemann Nino postete das Bild, in dem die glücklichen Eltern die Hand des Neugeborenen halten.

In ihrer Story schrieb Ochsenknecht außerdem: "Wir vier sind mega überwältigt und unfassbar glücklich!" Alles sei super verlaufen und der kleine Matteo Nael sei gesund zur Welt gekommen. Bei ihren Fans bedankte sie sich für alle Glückwünsche. Sie werde jetzt die ersten Tage mit ihrer Familie genießen und sich erholen: "Bald bin ich wieder für euch am Start!"

Cheyenne Ochsenknecht und Nino sind seit 2022 verheiratet

Cheyenne Ochsenknecht und ihr Ehemann Nino verrieten Anfang April zum krönenden Abschluss der zweiten Staffel ihrer Personality-Dokusoap "Diese Ochsenknechts" (Sky) das Geschlecht ihres zweiten Kindes. Das Model und der Landwirt haben im Sommer 2022 geheiratet. Seit März 2021 sind sie Eltern einer Tochter, der kleinen Mavie.