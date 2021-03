Cheyenne Ochsenknecht ist "Mama" geworden. Den Namen ihres kleinen Töchterchens gab sie ebenfalls schon bekannt.

Cheyenne Ochsenknecht (20) ist "Mama" geworden. Die schöne Nachricht teilte die Tochter von Autorin Natascha Ochsenknecht (56) und Schauspieler Uwe Ochsenknecht (65, "Ku'damm 56") am Samstagabend mit ihren Followern auf Instagram.

Sie repostete zudem einen Beitrag von Freund Nino in ihrer Instagram-Story. Auf diesem Foto sind Babyfüße in einem weißen Strampler mit "Love Mummy"- und "Love Daddy"-Schriftzügen darauf zu sehen. Dazu schrieb die 20-Jährige: "Hello my biggest love! 26/03" In der nächsten Story verriet das Model unter anderem den Namen des Mädchens: "Die kleine Mavie ist gesund", so Ochsenknecht. "Wir 3 sind mega überwältigt und unfassbar glücklich", schrieb sie weiter. Die Geburt sei "super" verlaufen und nun möchte die frischgebackene Mutter "die erste Zeit mit meinen beiden genießen".

Cheyenne Ochsenknecht hatte ihre Schwangerschaft Mitte November bekanntgegeben. Inzwischen lebt sie mit dem Vater des Kindes auf einem Bauernhof in der Steiermark, Österreich.