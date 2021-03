Cheyenne Ochsenknecht hat ihren Followern auf Instagram verraten, ob ihr Baby ein Junge oder Mädchen wird.

Cheyenne Ochsenknecht (20) freut sich auf das erste gemeinsame Kind mit ihrem Lebensgefährten Nino. Vor der Geburt des Nachwuchses feiert das Paar aber erst mal den Geburtstag des werdenden Vaters. Auf Instagram gratuliert Ochsenknecht ihrem Liebsten und verrät dabei auch das Geschlecht des Babys...

"Herzlichen Glückwunsch an die wichtigste Person in meinem Leben. Du hast das Ganze verdient", schreibt sie in dem Post. "Dieses Jahr wird so unglaublich und voller Liebe sein. Ich weiß bereits, dass du der beste Vater unserer kleinen Prinzessin sein wirst. Vielen Dank für alles, wir lieben dich so sehr und können es kaum erwarten, unser Leben zusammen zu verbringen." Zu der Nachricht, dass das Paar ein Mädchen erwartet, postete die 20-Jährige ein Schwarz-Weiß-Bild von sich und ihrem Freund, auf dem sie sich verliebt ansehen. Beide tragen darauf Sportkleidung, Ochsenknecht zeigt zudem ihren nackten Babybauch. Sie hatte Mitte November bekanntgegeben, dass sie ihr erstes Kind erwartet und lebt inzwischen mit dem werdenden Vater auf einem Bauernhof in der Steiermark, Österreich.