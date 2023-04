Im großen Staffelfinale von "Diese Ochsenknechts" enthüllen Cheyenne Ochsenknecht und Ehemann Nino das Babygeschlecht ihres zweiten Kindes.

Cheyenne Ochsenknecht (22) und ihr Ehemann Nino werden erneut Eltern. Zum krönenden Abschluss der zweiten Staffel ihrer Personality-Dokusoap "Diese Ochsenknechts" (Sky) verraten sie das Geschlecht ihres zweiten Kindes.

Zunächst wusste nur Mutter Natascha Ochsenknecht (58) über das Babygeschlecht Bescheid. Der Arzt habe ihr ein "eindeutiges Foto in einer gewissen Farbe" geschickt, wie sie in der Doku-Soap erzählt. Mit einer blau-rosa gestalteten Gender-Reveal-Party auf dem Chianinahof in der Steiermark mit Freunden und Familie samt Luftballons, Kuchen und Hüpfburg lüftete sie dann das Geheimnis für alle Anwesenden. Dafür wurde auf der Hüpfburg ein kleiner Sumokampf zwischen "Baby-Girl" und "Baby-Boy" ausgetragen. Am Ende kürte die 58-Jährige "Baby-Boy" als Sieger. Blaue Konfettikanonen bestätigten ebenfalls das Geschlecht.

Cheyenne Ochsenknecht freut sich auf Abwechslung

Cheyenne Ochsenknecht, die eigentlich "Team Mädchen" war, sei "extrem happy" und freue sich darauf, "dass wir ein Pärchen haben, Junge und Mädchen. Es ist cool, dass wir jetzt eine Abwechslung haben", sagte sie nach der Party. Das Paar werde so sicherlich "auch wieder was dazulernen". Ehemann Nino hatte bereits vor dem Gender-Reveal "eine ganz klare Tendenz. Ich bin mir zu tausend Prozent sicher: Das wird der neue Bauer." Auf der Party zeigte er dementsprechend seine Begeisterung darüber, dass er männliche Verstärkung bekommt.

Das Model und der Landwirt haben im Sommer 2022 geheiratet. Seit März 2021 sind sie Eltern einer Tochter, der kleinen Mavie.