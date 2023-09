Ein Foto, auf dem Cheyenne Ochsenknecht ihren Bruder küsst, sorgt für Aufsehen. Das Model versteht die Aufregung nicht.

Mit einem Kuss-Foto auf Instagram sorgte Cheyenne Ochsenknecht vor einigen Tagen für Aufsehen: Denn der Mann, den sie dort küsst, ist nicht etwa ihr Ehemann Nino Sifkovits, sondern ihr Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht.

Cheyenne Ochsenknecht ist "Bride to be"

Die 23-Jährige trägt eine Schärpe mit der Aufschrift "Bride to be" und hält einen Drink in der Hand, wahrscheinlich wurde das Bild bei ihrem Junggesellenabschied im vergangenen Monat aufgenommen. "Ein Band, das niemals zerstört werden kann", schrieb das Model dazu. Doch die so zur Schau gestellte Geschwisterliebe kommt nicht bei allen gut an, manche halten das Foto für unangemessen. Gegenüber RTL hat Cheyenne Ochsenknecht das Kuss-Foto verteidigt: "Man kann es den Leuten sowieso nicht recht machen", sagte sie am Rande ihres Besuchs auf dem Oktoberfest in München.

Probleme mit Bruder Jimi Blue Ochsenknecht

Für die Kritik hat sie kein Verständnis: "Wir haben uns nicht wirklich auf den Mund geküsst, das war mehr so nebendran." Und überhaupt: "Es gibt Leute, die küssen ihre beste Freundin auf den Mund. Wenn man dann den eigenen Bruder küsst, ist das direkt ein Skandal." Das sehen die meisten ihrer Follower übrigens auch so. Mittlerweile hat das Bild mehr als 25.000 Likes auf Instagram.

Während Cheyenne Ochsenknecht mit Wilson Gonzalez also offensichtlich ein ausgesprochen inniges Verhältnis pflegt, scheint die Beziehung mit ihrem anderen älteren Bruder, Jimi Blue Ochsenknecht, belastet. Seit Längerem soll es zwischen ihm und dem Rest der Familie kriseln. Zuletzt bestätigte Cheyenne, dass Jimi Blue ihr nicht zum Geburtstag gratuliert habe. Außerdem ließ die 23-Jährige durchblicken , dass Jimi Blue Ochsenknecht nach aktuellem Stand auch in der nächsten Staffel der Reality-TV-Serie "Diese Ochsenknechts", in der die Geschwister zusammen mit ihrer Mutter Natascha sowie ihren Partnern und Kindern zu sehen sind, nicht auftreten werde.

Reality-TV-Show "Diese Ochsenknechts": Das ist die bekannte deutsche Promi-Familie 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Die Familie Ochsenknecht v.l.n.r.: Wilson Gonzalez, Natascha, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht, die Tochter von Cheyenne, Mavie, in der Trage gehalten von ihrem Vater Nino sowie Nataschas Mutter Bärbel Wierichs. Sie ist in der ersten Folge des Reality-TV-Formates "Diese Ochsenknechts" ebenfalls mit von der Partie. Wie jedes der Familienmitglieder ist auch die Oma des Ochsenknecht-Clans nicht auf den Mund gefallen und treibt ihre Tochter ein wenig in den Wahnsinn. Ein ganz normales Mutter-Tochter-Verhältnis eben. Oma Bärbel ist immer mittendrin und mit ihren 80 Jahren noch topfit. Nach der Geburt von Cheyennes Tocher Mavie zog sie kurzerhand sechs Wochen zu der Neu-Mutter auf den Bauernhof und half bei der Betreuung ihrer Urenkelin. Mehr

