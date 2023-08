von Wiebke Tomescheit Kürzlich stellte der Dortmunder Glückspilz Chico seine Freundin Candice vor. Doch für die hat die neue Liebe leider nicht nur positive Folgen.

Seit einigen Wochen ist Lottomillionär Chico, bürgerlich Kürsat Yildirim, nicht mehr allein. Nachdem der Dortmunder Glückspilz geraume Zeit nach einer Partnerin gesucht hatte, brachte der Zufall ihn mit der 36-Jährigen Candice N. zusammen, einer Polizistin und Influencerin. Die beiden lernten sich ausgerechnet bei einer Verkehrskontrolle kennen.

"Wir sind sehr glücklich", schrieb Chico, der im Herbst 2022 stolze 10 Millionen Euro im Lotto gewann, zu einem Foto von sich und seiner Freundin, das er auf Instagram teilte. Doch offenbar teilen nicht alle seine Fans und Follower das Liebesglück: Die Kommentare, die unter Chicos eigenem Post auftauchen, sind größtenteils eher unfreundlich im Ton. "Genieße die Zeit mit ihr, bis deine Kohle ausgeht", schreibt ein Nutzer. "Und schon hat sie den ersten LV (Louis Vuitton, Luxusmarke, Anm. d. Redaktion)-Gürtel bekommen", meint eine Nutzerin auf dem Foto zu erkennen. Und in einem Kommentar heißt es, vielleicht gut gemeint: "Chico, mach Ehevertrag, Bruder!"

Chico ist in einer glücklichen Beziehung

Allerdings beschränken sich die kritischen Kommentare zur Beziehung der beiden nicht nur auf Chicos Instagram-Account. Auch Candice, die selbst fast 36.000 Follower hat, bekommt zu nahezu jedem Bild, auf dem sie gemeinsam mit dem Multimillionär zu sehen ist, gemeine Bemerkungen. "Schön die Reichweite von Chico ausnutzen, um einige Follower zu bekommen. (...) Am besten noch Chico heiraten, damit du seine Kohle abkassieren kannst. Haha. Wenn Chico seinen Fame und seine Millionen nicht hätte, hättest du ihn mit abstoßenden Blicken betrachtet", schreibt etwa jemand. "Alles nur für die Kohle", glaubt ein anderer Nutzer.

Anderswo heißt es "Geldgeil" oder "Bloß nicht heiraten!" Ein Nutzer erinnert gar an die Scheidung von Dieter Bohlen und Verona Poth, die den Musiker damals teuer zu stehen gekommen wäre. Nur selten geht Candice N. auf beleidigende Kommentare ein, aber einmal schreibt sie selbst: "Wir lesen beide die Kommentare. Manchmal ist es zum Heulen oder zum Lachen, was Menschen so von sich geben, wenn sie sich hinter einem Fake-Account oder anonym verstecken."

Neidische Kommentare im Netz

Ziemlich sicher scheint, dass Chico und Candice sich von Trollen, Neidern und Skeptikern nicht ihre Beziehung vermiesen lassen werden. Noch sicherer ist aber, dass es neben selbigen immer noch auch vernünftige Internetnutzer gibt, die sich glücklicherweise regelmäßig zu Wort melden. "Manche reden so negativ über jemanden, den sie nicht kennen. Ich gönne ihnen jedes Glück auf der Welt", verteidigt eine Nutzerin Chicos Freundin. Und in einem anderen Kommentar heißt es: "Diese Frau tut ihm richtig gut ... jetzt hat er den wahren Reichtum gefunden!"

