Der Sänger Chico DeBarge (53), der in den 1980er-Jahren durch seinen Hit "Talk to Me" berühmt wurde, soll wegen des Besitzes von Drogen festgenommen worden sein. So sei er auf einem Parkplatz der US-Supermarktkette Walmart in Burbank im US-Bundesstaat Kalifornien Polizeibeamten aufgefallen, die bei einer Personenkontrolle schließlich Methamphetamin im Besitz des Musikers gefunden haben. Daraufhin sei der R&B-Star vorläufig festgenommen worden, berichtet die US-Seite "TMZ".

Demnach seien die Beamten rein zufällig auf ihn aufmerksam geworden. So habe DeBarge auf dem Parkplatz versucht, seinen Wagen mit Hilfe eines Drahtes aufzubekommen, da er seine Autoschlüssel darin eingesperrt hatte. Weil die Streifenpolizisten aber dachten, dass es sich um einen Diebstahlversuch handelt, stellten sie den 53-Jährigen zur Rede. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Taschen und des Wagens fanden sie dann unter anderem die hoch süchtig machende Droge, die auch als Meth oder Crystal Meth bezeichnet wird.

DeBarge soll daraufhin ins Burbank City Gefängnis gebracht worden sein, wo seine Personalien aufgenommen wurden. Mit welcher Strafe er rechnen muss, das werde derzeit von der zuständigen Staatsanwaltschaft ermessen.