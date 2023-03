von Eugen Epp Es ist wieder passiert: Millionär Chico sahnt erneut im Lotto ab. Für den Glückspilz ist es der dritte Hauptgewinn innerhalb weniger Monate. Das Geld hat er allerdings nicht behalten.

15 Jahre lang hatte Chico, mit bürgerlichem Namen Kürsat Yildirim, nach eigenen Angaben Lotto gespielt – im Herbst klappte es dann endlich mit dem großen Wurf. Fast zehn Millionen Euro hatte der Dortmunder gewonnen, eigentlich genug, um für ein Leben ausgesorgt zu haben. Doch schon damals hatte Chico angekündigt, weiterhin fleißig Lottoscheine ausfüllen zu wollen. Er liebe einfach den "Nervenkitzel" daran.

Und tatsächlich: Der 42-Jährige hat wieder abgeräumt, mit fünf Richtigen. Diesmal waren es fast 2700 Euro, sagte Chico der "Bild", genauer: 2684,90 Euro. Für einen Millionengewinner nur Peanuts, bei seinem Kontostand muss Chico nicht auf vierstellige Beträge achten. Den neuesten Gewinn hat er deshalb gleich verschenkt. Schon mit seinem Millionenbetrag hatte Chico wohltätige Projekte wie die Tafel oder Erdbebenopfer in der Türkei unterstützt.

Chico gelingt ein Lotto-Hattrick

Der Dortmunder mit der großen Lotto-Leidenschaft kann sich anscheinend auf seine Glückssträhne verlassen: Schon zum dritten Mal innerhalb eines halben Jahres heimst er einen Gewinn ein. "Ich kann das gar nicht fassen – das ist doch verrückt", so Chico gegenüber der "Bild". Schon wenige Wochen nach dem Millionen-Jackpot hatte er erneut Erfolg gehabt und 1700 Euro eingestrichen.

Nach seinem großen Gewinn hatte Chico sofort seinen Job als Kranfahrer gekündigt und war – entgegen aller Empfehlungen von Experten – an die Öffentlichkeit gegangen. Monatelang war er in den Medien und sozialen Netzwerken omnipräsent, kaufte sich teure Autos und Luxus-Klamotten. "Der Name Chico war ruiniert. Ich wollte ihn wieder heile machen", erklärte der Dortmunder, der zuvor Drogenprobleme gehabt und im Gefängnis gesessen hatte, im stern-Interview.

Einige Millionen seines Gewinns hat Chico schon ausgegeben, manche prophezeien ihm einen Absturz, wie ihn andere Lotto-Glückspilze vor ihm schon erlebt haben. "Die warten auf meinen Absturz, ich schwöre. 99,9 Prozent der Leute", sagte Chico im stern-Gespräch. "Ich werde ihnen beweisen, dass ein Lottomillionär nicht zerbrechen muss." Wenn seine Lotto-Glückssträhne anhält, muss man sich zumindest finanziell keine Sorgen um ihn machen.

