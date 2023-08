von Eugen Epp Nach seinem Lottogewinn hatte sich Chico lange nach einer Partnerin gesehnt. Jetzt ist der Lotto-Millionär fündig geworden: Der Dortmunder ist mit einer Polizistin zusammen.

"Ich will mich einfach verlieben", hatte Kürsat Yildirim, bekannt als Chico, kurz nach seinem Lottogewinn gesagt. Zehn Millionen Euro hatte er im Lotto gewonnen, sich teure Autos sowie Luxusklamotten geleistet und sich ausgiebig im Licht der Öffentlichkeit gesonnt.

Doch jetzt kommt bei Chico zum Glück im Spiel auch das Glück in der Liebe dazu. Der Dortmunder ist frisch verliebt – und zwar in eine Polizistin. Ihr Name ist Candice N., sie ist 36 Jahre alt und arbeitet als Oberkommissarin bei der Polizei in Dortmund. Zuerst hatte die "Bild" über die frische Beziehung berichtet. In der RTL-Sendung "stern TV Spezial: Armes reiches Deutschland", die am Donnerstagabend um 22.35 Uhr ausgestrahlt wird, stellt Chico seine Freundin auch offiziell der Öffentlichkeit vor.

Chico und seine Freundin lernten sich kennen, weil der Lottogewinner zu schnell fuhr

Kennengelernt haben sich beide auf kuriose Art und Weise: Candice N. hielt den Millionär bei einer Verkehrskontrolle an. "Herr Yildirim meinte, etwas zu schnell die Straße herunterzukommen und hatte nicht gesehen, dass ich da auf der Kreuzung stehe", erzählt sie. Offenbar war Chico zu schnell in einer Dreißiger-Zone unterwegs gewesen.

Der Lottogewinner aber drehte gleich den Spieß um und nutzte die Gelegenheit, um nach einem Treffen zu fragen: "Ich bin ja normalerweise nicht so und habe sie gefragt: ‘Können wir vielleicht zusammen einen Kaffee trinken gehen?'" Die Polizistin habe jedoch zuerst skeptisch reagiert und sei nicht auf das Angebot eingegangen. Erst mit einiger Verzögerung kam es dann doch zum Date. "Weil er so beharrlich geblieben ist, bin ich dann eingeknickt. Nach dem Motto: Ein Kaffee bringt dich nicht um", berichtet Candice N.

Eigentlich sei Chico überhaupt nicht ihr Typ gewesen, mit einer Beziehung hatte sie schon gar nicht gerechnet – "ich dachte, das wird eine schnelle Nummer." Doch es kam anders. Mit Sicherheit dürften Chico und seine Freundin bald öfter in den Medien und Social Media gemeinsam auftreten. Auch die Polizistin hat mehr als 30.000 Follower auf ihrem Instagram-Profil.

Quellen: "Bild" / RTL / Candice N. auf Instagram

