Lottomillionär Chico genießt Heimaturlaub in der Türkei – und spendet an Waisenkinder

von Eugen Epp Lottogewinner Chico zieht es in seine türkische Heimat: Dort unterstützt er Bedürftige finanziell, kümmert sich aber auch um seine neuen Geschäftsprojekte.

In Deutschland kennen Millionen Kürsat Yildirim, besser bekannt unter dem Namen Chico. Seit er zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen hat, tauchte der Dortmunder in Zeitungen und im Fernsehen auf, auf Instagram prahlte er mit seinen teuren Neuanschaffungen. Jetzt macht Chico auch in der Türkei die Runde: Der 41-Jährige statt seiner Heimat einen Besuch ab und erzählt seine Geschichte diversen Medien. Auf TikTok postet er zahlreiche Videos seiner Auftritte.

Doch während viele – darunter auch der FDP-Chef Christian Lindner – sich schon darüber ausgelassen haben, wie unverantwortlich der Lottogewinner angeblich sein Geld ausgibt, zeigt sich Chico in der Türkei einmal mehr von seiner großherzigen Seite. Laut einem Bericht von "T-Online" hat er in seiner Heimatstadt Kırşehir rund 15.000 Euro an ein Waisenhaus gespendet. Auch in Dortmund hatte er unter anderem die Tafel finanziell unterstützt.

Chico besucht seine türkische Heimat

Von Deutschland aus hatte er bereits einem Fanclub des Fußball-Clubs Kirsehirspor eine Geldspritze verpasst. Während seines Urlaubs besuchte er auch seinen Heimatverein, der in der Türkei in der dritten Liga spielt. Trikots und Schals möchte der Millionär für die Anhänger sponsern. "Es ist schön, wieder da zu sein, ich bin hier geboren – und fühle mich wohl hier", erklärte Chico gegenüber "T-Online". Der Lottogewinner sagte, er wolle den Menschen in seiner ostanatolischen Heimat etwas zurückgeben.

Allerdings besteht der Urlaub nicht nur aus Spaß und Entspannung. Schließlich ist Chico seit seinem Millionengewinn auch ein Geschäftsmann, der sein Geld vernünftig anlegen muss und will. Dafür hat sich der ehemalige Kranführer in der türkischen Provinz Malayata eine 20 Hektar große Mandelbaum-Plantage gekauft. Den Besuch in der Heimat will er auch dazu nutzen, sein neues Landwirtschaftsprojekt erstmals persönlich zu begutachten.

