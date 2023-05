von Eugen Epp Chico ist ein gefragter Mann – doch viele wollen offenbar nur an sein Geld. Auf Youtube spricht der Lotto-Millionär über eine Erfahrung, die ihn besonders verletzt hat.

Seit seinem Lottogewinn von fast zehn Millionen Euro im vergangenen Jahr kostet Kürsat Yildirim, bekannt als Chico, den Reichtum voll aus. Doch leider musste er schnell erleben, welche Schattenseiten ein solcher Gewinn mit sich bringt. Der Dortmunder hat immer wieder davon berichtet, wie Bekannte und Unbekannte versuchen, an sein Geld zu kommen.

Von einem Fall, der ihn offenbar besonders getroffen hat, berichtet Chico auf seinem Youtube-Kanal, im Gespräch mit dem Immobilienberater Tommy Primorac. Es geht um einen alten Freund, den er schon seit 30 Jahren kennen soll. Von ihm habe sich Chico manchmal auch 100 Euro geliehen, als er vor seinem Gewinn knapp bei Kasse war, das Geld aber immer zurückgezahlt. Nun habe dieser Freund sich bei ihm Geld leihen wollen – und zwar gleich 10.000 Euro.

Chico leiht gutem Bekannten 10.000 Euro

"Ich hab mich erschrocken. Die Leute, die alle früher mir ein paar Hundert Euro geliehen haben, die wollen auf einmal 20.000, 30.000 Euro von mir", erzählt Chico. Der Lotto-Millionär streckte seinem Freund das Geld dennoch vor, danach aber herrschte Funkstille: Der Mann meldete sich nicht mehr, schien wie vom Erdboden verschluckt.

Nach einigen Monaten habe Chico ihn dann zufällig in einem Geschäft wiedergetroffen und zur Rede gestellt. Doch der Bekannte machte keine Anstalten, das Geld zurückzahlen zu wollen – und sah sich damit anscheinend auch noch im Recht. "Was ist los? Willst du dein Geld? Du hast doch 10 Millionen Euro", habe der Mann gesagt, so Chico. Eine Erfahrung, die den Lotto-Millionär tief verletzt hat. "Das tut so weh", gestand er in dem Video.

Und es ist nicht das einzige Erlebnis dieser Art. Seit dem Lotto-Gewinn hat sich Chicos Leben komplett verändert, auch sein soziales Umfeld. Menschen, die früher die Straßenseite gewechselt hätten, würden jetzt den Kontakt suchen, berichtet er: "Alle melden sich." Schon zuvor hatte Chico von einigen Betrugsversuchen berichtet. So habe ihn eine Dame bei einem Date betäuben und ausrauben wollen. Diesen Plan hatte Chico aber durchschaut.

Quelle: "Chico Lottomillionär" auf Youtube

Sehen Sie im Video: Einige Menschen scheinen bei den richtigen Lottozahlen ein besonders glückliches Händchen zu haben. Ein Lottoportal hat die Vornamen seiner Gewinner ausgewertet. Im Video sehen Sie die Top 3 für männliche und weibliche Vornamen.