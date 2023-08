von Eugen Epp Chico und seine neue Freundin Candice starten einen gemeinsamen Podcast. In der ersten Folge rekapitulieren sie ihre Kennenlerngeschichte – und Chico spricht auch über Frauengeschichten aus der Zeit davor.

Als Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico, im vergangenen Jahr fast zehn Millionen Euro im Lotto gewann, suchte er sofort den Weg in die Öffentlichkeit – gegen den Rat und die Sicherheitsbedenken aller Experten. Der Dortmunder tauchte regelmäßig in Medienberichten und im Fernsehen auf, mittlerweile ist er sehr aktiv auf Instagram und Youtube.

Seine neue Freundin Candice scheint es ihm gleichtun zu wollen. Vor wenigen Wochen machte das Paar seine Beziehung öffentlich. Seitdem tritt die Dortmunder Oberkommissarin mit Chico in der Öffentlichkeit auf, sie geben gemeinsame Interviews, auch auf ihrem Instagram-Kanal gewährt sie viele Einblicke in ihr Privatleben. Jetzt haben die beiden als "Chico Candy" ein neues gemeinsames Projekt gestartet – einen Podcast mit dem Titel "Zwischen Dürüm und Sushi".

Chico und Candice erzählen ihre Kennenlerngeschichte

In der Pilotfolge erklärt Chico zunächst einmal den Titel: Vor seinem Gewinn habe er immer Dürüm gegessen. "Als Mulitmillionär esse ich Sushi", sagt er. Ansonsten rekapituliert das Paar noch einmal seine Kennenlerngeschichte, die sie in Auszügen schon in Medien erzählt haben. Sie hätten sich schon vor seinem Lottogewinn kennengelernt, als Chico im Straßenverkehr mit einem anderen Mann aneinandergeraten war und Candice als Polizistin dazwischenging: "Ich hab sie angeguckt, rote Haare, mit dieser Uniform sah sie herrlich schön aus." Schon da habe er sie nach einem Date gefragt, sich aber einen Korb eingefangen.

Später, schon mit Millionen auf dem Konto und als Medienstar, meldete er sich noch mal über Instagram – ganz förmlich: "Hallo, wie geht es Ihnen?" Auch als Candice ihn mit ihren Antworten teils wochenlang warten ließ, blieb Chico hartnäckig. Im Dezember kam es dann zum ersten Date. Bevor er die Polizistin zum Essen ausführte, besorgte er ihr noch ein Geschenk, einen Plüschesel vom Weihnachtsmarkt. Die Geschenkübergabe verlief allerdings maximal unromantisch, in einer Tüte. "Was du gar nicht kannst, ist ein Geschenk schön übergeben", stellt sie fest.

Mit einer Vegetarierin im Steakhaus

Und auch beim Date selbst lief nicht alles ganz glatt. Chico hatte ein Steakhaus ausgesucht – seine Freundin ist aber Vegetarierin. "Das wusste ich ja nicht", entschuldigt er sich. Außerdem habe sie fast nur zuhören müssen, erinnert sich Candice: "Du hast in einer Tour erzählt." Das läuft im Podcast übrigens recht ähnlich. Er habe seiner Angebeteten direkt zeigen wollen, mit wem sie es zu tun hat – und Candice fand das "superspannend". Außerdem saßen noch drei Freunde von Chico im Restaurant. Das Date "endete damit, dass wir zu fünft an einem Tisch saßen und das Dessert gegessen haben", so Candice.

Leute von heute Mutter von Herzogin Meghan posiert mit den Kardashians 1 von 99 Zurück Weiter 1 von 99 Zurück Weiter 27. August 2023

Mutter von Herzogin Meghan posiert mit den Kardashians

Es ist nicht nur Kim Kardashians neue Frisur – sie trägt jetzt Pony – die bei diesem Auftritt überrascht. Bei einer Charity-Veranstaltung der Organisation "This Is About Humanity" in Los Angeles posierte die 42-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter Kris Jenner und Doria Ragland, der Mutter von Herzogin Meghan. Während Ragland ihren rechten Arm um Jenner legte, klammerte sich Kardashian regelrecht am linken Arm der 66-Jährigen fest. Es ist eine Dreier-Konstellation, die man nicht unbedingt erwarten würde. Ragland zeigt sich nur sehr selten auf öffentlichen Events. Doch dieser Termin war ihr offenbar so wichtig, dass sie sich ins Rampenlicht wagte. Die Organisation "This Is About Humanity" wurde 2018 gegründet und unterstützt Migranten, insbesondere Familien, die an der amerikanisch-mexikanischen Grenze getrennt wurden. Mehr

Mit einem Augenzwinkern bereut Chico, dass er sich so um die Dortmunder Polizistin bemüht hat, schließlich habe er es mit seinem neuen Reichtum auch viel einfacher haben können: "Gerade bin ich Multimillionär, nach vier, fünf Wochen hast du eine Freundin. Bevor ich dich kennengelernt habe, kamen Frauen aus Österreich, Schweiz oder Belgien." Er habe "so viel Spaß gehabt", bevor es mit seiner Freundin ernst wurde. Candice bringt es auf die einfache Gleichung: "Die wollten Geld, du wolltest Sex. Jeder hat bekommen, was er will." Damit ist es jetzt aber vorbei. Chico macht seiner Partnerin in dem Podcast eine Liebeserklärung: "Candice ist das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte."

Quelle: "Zwischen Dürüm und Sushi" auf Spotify