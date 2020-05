Seit wenigen Tagen ist Chloë Sevigny (45, "Zodiac") glückliche Mutter eines Jungen. Welchen Namen sie ihrem ersten Kind gegeben hat, verrät die Schauspielerin nun bei Instagram - und postet gleich dazu ein Bild mit dem Baby. Auf dem Foto, auf dem der Kleine offenbar gerade an der Brust seiner Mutter schläft, ist auch der Vater des Kindes, Sevignys Freund Sinisa Mackovic, zu sehen. US-Medien hatten zuvor berichtet, dass es Mutter und Sohn gut gehe.

Die US-Amerikanerin mit polnischen und kanadischen Wurzeln erzählt, dass ihr Sohn Vanja Sevigny Mackovic heißt. Außerdem erklärt die 45-Jährige, dass sie Vanja am 02. Mai in New York zur Welt gebracht hat. In ihrem Post dankte sie der gesamten Belegschaft des Mount Sinai Krankenhauses - besonders aber den Krankenschwestern, weil diese so "sanft und geduldig" gewesen seien.

Erstmals bekannt wurde die Schwangerschaft Sevignys im Januar, als sie mit deutlich sichtbarem Babybäuchlein und ihrem Freund durch New York spazierte.