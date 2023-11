Promi-Stylist Chris Appleton soll nach sechsmonatiger Ehe die Scheidung von seinem Mann, Schauspieler Lukas Gage, eingereicht haben.

Verliebt, verlobt, verheiratet, getrennt - und das alles in einem Jahr: 2023 haben Stylist Chris Appleton (40) und Schauspieler Lukas Gage (28) wahrlich ein Auf und Ab der Gefühle erlebt. Wie "TMZ" am Montagabend (13. November) berichtete, hat der Friseur von Kim Kardashian (43) die Scheidung nach nur sechs Monaten Ehe eingereicht. Dabei ist erst in der vergangenen Woche die Hochzeit der beiden in der Reality-Show "The Kardashians" gezeigt worden.

Unüberbrückbare Differenzen

Laut des immer gut informierten US-Portals reichte Appleton die Scheidung am Montagmorgen vor Gericht ein. In den Scheidungsdokumenten, die "TMZ" vorliegen sollen, gab er als Trennungsdatum den vergangenen Freitag und als Grund "unüberbrückbare Differenzen" an.

Der Promi-Stylist und der "The White Lotus"-Serienschauspieler führten ihre Beziehung im Rekordtempo. Erst im Februar machten sie ihre Liebe während einer Reise nach Mexiko öffentlich und verlobten sich nur wenige Wochen später. Im März feierten sie ihr Red-Carpet-Debüt und zeigten sich auf ihren Instagramseiten immer wieder innig. Mitte März schwärmte Chris Appleton dann in der "The Drew Barrymore Show": "Ich bin sehr verliebt."

Kim Kardashian riet zum Ehevertrag

Ihre starken Gefühle krönten sie im April mit ihrer Hochzeit in Las Vegas. Das Paar heiratete im Beisein von Reality-Star Kim Kardashian und Sängerin Shania Twain (58) in der berühmten Little White Chapel. Die Aufnahmen vom großen Tag wurden erst in der vergangenen Woche in einer Folge von "The Kardashians" gezeigt - nur wenige Tage, bevor Appleton die Scheidung einreichte. Seine Promi-Kundin Kim Kardashian hatte die Trauung moderiert und dem Paar in der Show geraten, einen Ehevertrag abzuschließen.

Diesen Rat beherzigten die beiden Männer - was ihnen nun bei der Abwicklung ihrer Scheidung zugutekommen könnte. Was genau zum rasanten Ehe-Aus führte, ist bislang nicht bekannt.