"Captain America"-Darsteller Chris Evans (37) bricht zwar mit "Avengers: Endgame" gerade fast sämtliche Kinorekorde, aber Zeit für seine alten Freunde in Sudbury, Massachusetts, hat er offensichtlich immer noch. Er erschien in dem kleinen Ort beim 20-jährigen Klassentreffen seiner ehemaligen High School, schreibt das Nachrichtenportal "Boston.com". Die Leute in dem Restaurant konnten ihr Glück demnach kaum fassen, viele Selfies folgten.

"Avengers: Endgame" hat gerade erst "Titanic" von Platz zwei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten verdrängt, und Evans arbeitet schon am nächsten Projekt. Dieses war offenbar auch der Grund dafür, warum er so einfach beim Klassentreffen erscheinen konnte: In der Umgebung seiner Heimat steht er für die Verfilmung des Romans "Verschwiegen" (2012) von William Landay (55) vor der Kamera. Gedreht wird die Serie für den Streamingdienst "Apple TV+".