Nach ihrer Hochzeit in kleinem Kreis in den USA wollen Chris Evans und Alba Baptista angeblich in Portugal noch einmal heiraten.

Sie wollen ihr Glück mit der ganzen Familie teilen! Schauspieler Chris Evans (42) und Freundin Alba Baptista (26) haben Berichten zufolge am vergangenen Wochenende in seiner Heimat in Massachusetts (USA) in kleinem Kreis geheiratet. Jetzt soll das Paar laut "Page Six", dem Klatschportal der "New York Post", noch eine zweite Hochzeitsparty planen - und zwar in der Heimat der Braut, in Portugal.

"Es gibt noch eine zweite Feier, für Verwandte von Alba, die in Massachusetts nicht dabei sein konnten", wird eine Quelle zitiert. "Vermutlich irgendwann in dieser Woche. Von Portugal aus wollen die beiden dann zu ihrer Hochzeitsreise aufbrechen."

Die Gäste mussten ihre Handys abgeben

Evans und die 16 Jahre jüngere Schauspielerin sollen sich Berichten zufolge in einer "intimen Zeremonie" in ihrem Haus bei Boston das Jawort gegeben haben. Auf der Gästeliste standen demnach Familie und enge Freunde, darunter Scarlett Johansson (38), Robert Downey Jr. (58) und Chris Hemsworth (40), Evans Co-Stars aus den "Marvel"-Comic-Verfilmungen, sowie Schauspieler John Krasinski (43) und Ehefrau Emily Blunt (40). Die Gäste mussten Insidern zufolge ihre Handys abgeben und eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben.

Chris Evans zeigt sich schwer verliebt

Chris Evans hatte die Beziehung zu Batista über längere Zeit geheim gehalten. Erst im Januar 2023 bestätigte er auf seinem Instagram-Account die Beziehung. Zum Start des neuen Jahres veröffentlichte der ehemalige "Captain America" ein Video, in dem er die vergangenen zwölf Monate auf witzige Weise Revue passieren ließ und zugleich seine Liebe zu Alba Baptista öffentlich machte. In dem Clip lauerten sich seine Freundin und er abwechselnd auf und erschrecken sich jeweils mit einem lauten Schrei.

Dass Evans und die 26-jährige Schauspielerin schon eine ganze Weile ein Paar sein sollen, berichtete im November 2022 "People". Damals hieß es von einer anonymen Quelle, dass sie es ernst miteinander meinen und "Chris noch nie glücklicher gewesen ist". Auch seine Familie und Freunde sollen demnach Baptista bereits innig ins Herz geschlossen haben.

Dem Magazin "People" hatte der amtierende "Sexiest Man Alive" zum Thema Ehe und Familie im letzten Jahr erklärt: "Das ist absolut etwas, was ich möchte. Diese Dinge gehören zu den wichtigsten im Leben. Ich liebe die Idee von Tradition und Zeremonien, ich hatte viel davon im Leben, und dies selbst zu kreieren - ich kann mir nichts Besseres vorstellen."

"Shooting Star" aus Portugal

Die in Lissabon geborene Baptista hat sich auch schon auf dem deutschen Schauspielmarkt einen Namen gemacht. 2021 gewann sie im Rahmen der Berlinale den Titel als "European Shooting Star". Laut "People" engagiert sich Baptista zudem für humanitäre Zwecke und spricht fünf Sprachen. Im Kino war sie unter anderem in der Tragikomödie "Mrs. Harris und ein Kleid von Dior" an der Seite von Isabelle Huppert (70) zu sehen.

Für Chris Evans läuft es beruflich bekanntermaßen schon seit Längerem blendend. Im Marvel-Kosmos reifte seine Figur Captain America zum Fanliebling heran, im Streifen "Knives Out" (2019) durfte er auch seine fiese Seite zeigen. 2022 wurde der Hollywood-Star zum "Sexiest Man Alive" gekürt.