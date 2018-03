Einen Monat nach dem Schulmassaker in Parkland, im US-Bundesstaat Florida, haben am Mittwoch in allen US-Bundesstaaten Schüler für 17 Minuten den Unterricht verlassen. Mit diesem "National School Walkout" haben sie an die 17 Todesopfer erinnert. Auf selbstgebastelten Schildern haben sie sich für eine Reform der Waffengesetze stark gemacht. Ob ihr Engagement die Politiker zum Umdenken bringen wird, bleibt abzuwarten. Die Unterstützung Hollywoods ist den Jugendlichen auf jeden Fall sicher. Zahlreiche US-Stars meldeten sich beeindruckt in den sozialen Medien zu Wort.

"Ihr seid die Veränderung"

Schauspieler Chris Evans (36, "Captain America: The First Avenger,) etwa twitterte: "Die jungen Leute dieser Generation geben mir so viel Hoffnung". Auch Sängerin Miley Cyrus (25, "Malibu") fand lobende Worte für die Schülerproteste: "Ich bin so stolz auf euch alle! Gebt niemals auf! Ihr seid die Veränderung! Es ist unglaublich, zu sehen, wie junge Menschen ihre Macht zurückgewinnen und sie benutzen!"

Mark Hamill (66, "Star Wars: Die letzten Jedi,) twitterte seine Unterstützung aus Übersee: "Ich bin in Gedanken bei euch, Amerika - von Dublin, Irland aus!" Und Oscar-Gewinnerin Julianne Moore (57, "Still Alice") fotografierte den friedlichen Protest in New York. Sie veröffentlichte das Foto auf ihrem Instagram-Account und schrieb dazu: "Vielen Dank an alle Schüler!"