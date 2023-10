© Jasin Boland/Marvel Studios 2022. All Rights Reserved.

In Sachen Ernährung wird Chris Hemsworth seit Jahren von Koch Sergio Perera beraten. Der spricht nun über den Ernährungsplan des Stars.

Ob als Thor oder Avenger - Chris Hemsworths (40) Muskelberge rauben seinen Fans regelmäßig den Atem. Nun hat sein Leib- und Magenkoch Sergio Perera (44) verraten, wie sich der australische Hollywood-Star in puncto Ernährung auf seine Rollen vorbereitet. Im Gespräch mit dem Nachrichtenportal "News.com.au" erzählt Perera, dass der 40-jährige Schauspieler seine Mahlzeiten anpasst -je nachdem, ob er für eine Rolle zunehmen oder abnehmen muss, und dass zu seinen Lieblingsspeisen "gutes Qualitätsrindfleisch" gehört.

Hemsworth ist ein "großer Junge"

Perera lacht: Hemsworth sei "offensichtlich ein großer Junge", ein "Big Boy", was seine Ernährungsbedürfnisse angeht. Der Spanier Perera, der einst auf Michelin-Stern-Niveau ausgebildet wurde, arbeitet seit zehn Jahren mit Hemsworth zusammen: "Er hatte gerade den ersten Thor-Film fertiggestellt und brauchte jemanden, der ihm hilft, seinen Essensplan auf seine körperlichen Anforderungen abzustimmen," so Perera. Der Kontakt kam damals über einen Freund und Hemsworths Frau Elsa Pataky (47) zustande. 2016 zog Perera sogar zu den Hemsworths nach Byron Bay in Australien. "Ich setzte mich mit seinem Trainer zusammen, der einer seiner engsten Freunde ist, und wir arbeiteten gemeinsam daran, Chris' Ziele herauszufinden," erklärt Perera.

Viel Gegrilltes, nichts aus der Dose

Doch was genau nimmt Hemsworth als Thor oder Avenger zu sich? "Chris braucht eine Menge Protein für seinen Körper. Wenn es darum geht, Muskeln aufzubauen, steht viel Grillen auf dem Plan - Fleisch und Gemüse. Außerdem ernährt er sich sehr mediterran, immer verbunden mit einer Menge Olivenöl." Dagegen konsumiert der australische Blockbuster-Star laut Perera "nichts aus der Dose oder aus dem Regal."

Eine Mahlzeit spielt dabei für Hemsworth eine ganz besondere Rolle: "Eine Sache, die ich religiös mit ihm gemacht habe, war, dass er jeden Tag einen sehr großen, herzhaften Salat aß, der aus rohem und gekochtem Gemüse, fermentierten Produkten, Nüssen, Samen und einer Menge guter Fette mit einem Stück Steak oder einem großen Stück Fisch bestand." Der Privatkoch von Chris Hemsworth sagt: "Wenn man trainiert, um Thor-würdige Muskeln aufzubauen, muss man gut essen".