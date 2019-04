Was hat sich Chris Hemsworth (35, "Thor") dabei nur gedacht? In der US-Talkshow von Jimmy Kimmel (51) erzählte der australische Schauspieler eine schauderhafte Anekdote aus seinem Privatleben. Vor ein paar Jahren sei er mit seiner Tochter in einem Vergnügungspark gewesen. Gemeinsam wollten sie dort in eine Achterbahn steigen. Das Problem: Sie war noch zu klein. Doch der offenbar wenig treusorgende Vater stopfte kurzerhand zwei Schoko-Riegel in die Schuhe seines Kindes, so dass es die entsprechende Mindestgröße erreichte.

Doch die vermeintlich lustige Idee endete beinahe in einer absoluten Katastrophe: "Sie war festgeschnallt, aber als der Wagen in die Tiefe stürzte, flog sie nach oben und ich musste sie festhalten." Sie habe den kompletten Weg nach unten nur geschrien. "Vielleicht gibt es einen guten Grund für eine Mindestgröße", gab sich Hemsworth kleinlaut und richtete einen Appell an alle Zuschauer: "Tut das nicht!" Seine Tochter kam im Übrigen mit dem Schrecken davon.