Chris Martin hat ein verlobtes Paar begeistert: Als der Coldplay-Sänger in einem Pub erfuhr, dass die beiden einen seiner Songs für ihren Hochzeitstanz ausgesucht haben, setzte er sich kurzerhand ans Klavier.

Manche lieben Coldplay, manche verabscheuen sie, aber eines muss man der britischen Band lassen: Sie kommt skandalfrei durchs Starleben und sammelt immer wieder Sympathiepunkte. Sänger Chris Martin zeigt sich immer wieder als netter, bodenständiger Popstar – die Erfahrung durfte jetzt auch ein Paar aus einem kleinen englischen Städtchen machen.

Hannah Organ und Jeremy Larkham saßen gerade in dem Pub "The Stag Inn", als der 45-Jährige die Bar betrat und sich ebenfalls ein Bier bestellte. Sie kamen ins Gespräch, das Paar erwähnte, dass es bald heiraten wolle und erzählte, dass es den Coldplay-Hit "A Sky Full of Stars" als Song für ihren Hochzeitstanz ausgewählt hatte. Da schlug der Pubbesitzer vor, dass Martin den Song doch spielen sollte – der Coldplay-Frontmann ließ sich nicht lange bitten und setzte sich ans Klavier.

Coldplay-Sänger Chris Martin gibt Ehetipps

In dem Pub befanden sich nur etwa zehn Personen. Für Hannah und Jeremy, deren Hochzeit im August ansteht, war das eine einmalige Erfahrung. "Das war eine magischer Moment, den wir immer schätzen werden", sagte Hannah der BBC. "Es ist ein so kleines Städtchen und wir hätten uns in einer Million Jahren nicht vorstellen können, dass uns so etwas passieren würde."

Tom Hiddleston wird zum ersten Mal Vater

Hiddleston war bei dem Termin nicht dabei. Der 41-Jährige und seine drei Jahre jüngere Kollegin hatten sich 2019 kennengelernt, als sie gemeinsam für das Broadway-Stück "Betrayal" auf der Bühne standen. Hiddleston war zuvor mit Schauspielerin Susannah Fielding liiert und machte 2016 mit seiner Beziehung zu Sängerin Taylor Swift Schlagzeilen.

Das Paar konnte sein Glück kaum fassen und war so überrascht, dass es sogar vergaß, Martin zur Hochzeit einzuladen. Der Coldplay-Sänger war offenbar auf dem Rückweg vom Glastonbury-Festival und tauschte kurzerhand die große Bühne gegen ein Klavier in einem kleinen Pub. Dass sich der Frontmann einer der erfolgreichsten Bands der Welt so nahbar geben würde, damit hatte wohl kaum jemand gerechnet.

Das bestätigt mal wieder, was der Besitzer des "Stage Inn" nach Chris Martins spontanem Auftritt über den Popstar schrieb: "Was für ein netter Mann er ist." Bevor er sich wieder verabschiedete, hatte Martin noch einen letzten Rat an den künftigen Ehemann: Er solle auf alles hören, was seine Frau ihm sage.

Quellen: BBC / "The Stage Inn" auf Twitter / itv