Alle Fans von "Sex and the City" erinnern sich: Die Beziehung von Carrie (Sarah Jessica Parker) und Mr. Big (Chris Noth) war ein ewiges Auf und Ab, doch am Ende gab es das lang ersehnte Happy End für die beiden. Auch privat hat Darsteller Chris Noth (64) sein Glück gefunden: Er ist mit Schauspielerin Tara Lynn Wilson (37) verheiratet, die beiden haben einen Sohn, der bereits 2008 zur Welt kam.

Nun bekommt die Familie Zuwachs, wie Noth auf Instagram verriet: "Orion bekommt einen kleinen Bruder", schrieb der TV-Star zu einem Foto seiner Frau, die einen deutlich erkennbaren Babybauch umklammert.

Auch Sarah Jessica Parker freut sich

Das Paar lernte sich in der New Yorker Musikbar "The Cutting Room" kennen, bei der Noth Mitinhaber ist. Wilson, eine kanadische Schauspielerin und Sängerin, arbeitete ebenfalls in dem Club. Seit 2002 sind die beiden liiert, seit 2012 verheiratet.

Sarah Jessica Parker (54), die Noths große TV-Liebe Carrie Bradshaw in "Sex and the City" mimte, gratulierte ihrem früheren Kollegen von ganzem Herzen: "Oh. Mein. Gott. Ich freue mich so für euch beide!", kommentierte sie den Instagram-Post.

Dass der doppelte Kindersegen jedoch auch die doppelte Arbeit bedeutet, scheint dem Schauspieler unterdessen bewusst zu sein. Denn er fordert sich mit dem Post selbst auf, "seinen Hintern auf Vordermann zu bringen".