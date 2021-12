Tara Wilson und Chris Noth vor zwei Wochen bei der "And Just Like That"-Premiere

Nachdem mehrere Frauen ihm sexualisierte Gewalt und sogar Vergewaltigung vorgeworfen haben, steht es nicht gut um Chris Noths Ehe. Seine Frau wurde bereits ohne ihren Ehering gesehen.

Immer mehr Kollege:innen wenden sich von Chris Noth ab. Anfang der Woche posteten seine "Sex and the City"-Co-Stars Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis Statements auf ihren Instagram-Accounts, in denen sie seinen mutmaßlichen Opfern Solidarität aussprechen.

Chris Noth: Ehefrau ohne Ringe gesehen

Mittlerweile haben drei Frauen dem Schauspieler öffentlich sexualisierte Gewalt vorgeworfen. Die Anschuldigungen ähneln sich, die Frauen haben unabhängig voneinander gesprochen. Noth dementiert die Vorwürfe und nennt sie "kategorisch falsch".

Folgen haben mutmaßlichen Vergehen von Noth auch für seine Familie. Seiner Ehefrau Tara Wilson, mit der er seit 2012 verheiratet ist, soll es schlecht gehen. "Tara ist aufgebracht und die Dinge hängen am seidenen Faden", erklärt ein Freund "Page Six". "Sie will nur die Kinder beschützen. Das ist ihre oberste Priorität", heißt es weiter. Noth und Wilson haben zwei Söhne, den 13-jährigen Orion und den fast zweijährigen Keats.

Schwerwiegende Vorwürfe

Wie Fotos, die die "Daily Mail" veröffentlicht hat zeigen, trägt Wilson weder ihren Verlobungs-, noch ihren Ehering. Erst vor zwei Wochen hatte die Schauspielerin den "Sex and the City"-Star zur Premiere von "And Just Like That" begleitet. Wilson und Noth lachten und umarmten sich damals auf dem roten Teppich, ihre Ringe trug sie klar sichtbar am Finger. Doch seitdem ist viel passiert.

In einem Artikel im "Hollywood Reporter" hatten zwei Frauen dem Schauspieler sexuelle Übergriffe in den Jahren 2004 und 2015 vorgeworfen. Später meldete sich eine dritte Betroffene, die Noth 2010 belästigt haben soll. Auch Schauspielkollegin Zoe Lister-Jones berichtete von übergriffigem Verhalten. Der Darsteller bestreitet die Vorwürfe. Die Begegnungen mit den Frauen habe es zwar gegeben, sie sollen aber einvernehmlich abgelaufen sein.

