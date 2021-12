"And Just Like That"-Star

"And Just Like That"-Star Chris Noth: Zwei Frauen werfen ihm Vergewaltigung vor – Schauspieler dementiert

Chris Noth wird vorgeworfen, er habe zwei Frauen sexuell genötigt und sogar vergewaltigt. Der "Sex and the City"-Star weist die Vorwürfe als "kategorisch falsch" zurück.

Chris Noth ist derzeit aufgrund seines Comebacks in der "Sex and the City"-Neuauflage "And Just Like That..." in aller Munde. Jetzt erheben allerdings zwei Frauen massive Vorwürfe gegen ihn. Das Magazin "The Hollywood Reporter" berichtet ausführlich über zwei angebliche Vorfälle in den Jahren 2004 und 2015.

Chris Noth: Zwei Frauen werfen ihm Vergewaltigung vor

Eine 40-jährige Frau namens Zoe beschuldigt Noth darin, sie in Los Angeles vergewaltigt zu haben. Sie sei damals 22 Jahre alt gewesen und von Noth nach Hause eingeladen worden. Es sei dort zunächst zu Küssen gekommen, später zu Sex, den sie allerdings nicht gewollt habe. Noth habe sie von hinten vor einem Spiegel vergewaltigt. "Es war sehr schmerzhaft und ich schrie: 'Stopp!' Und er tat es nicht. Ich sagte: 'Kannst du wenigstens ein Kondom holen?' und er lachte mich aus", erinnert sie sich. Gemeinsam mit einer Freundin sei sie damals ins Krankenhaus gegangen und dort behandelt worden. Der Polizei wollte sie damals den Namen ihres mutmaßlichen Peinigers nicht nennen.

Eine 31-jährige Frau mit dem Namen Lily gibt außerdem an, Noth in einem New Yorker Club kennengelernt zu haben, in dem sie selbst angestellt war. Der Schauspieler habe sie ebenfalls zu sich nach Hause eingeladen, dort sei es zu sexuellen Handlungen gekommen. Auch sie erzählt der Zeitung, Noth habe sie von hinten vor einem Spiegel vergewaltigt. Als sie die Wohnung wieder verließ, habe sie sich "absolut misshandelt" gefühlt.

"And just like that" Und einfach so sind Miranda, Carrie und Charlotte zurück – "SATC" 17 Jahre später 1 von 12 Zurück Weiter Zurück Weiter Und einfach so sind sie wieder da: 17 Jahre nach dem Ende von "Sex and the City" gibt es eine Fortsetzung der Erfolgsserie. Die neue Reihe trägt den Titel "And just like that" und ist ab dem 9. Dezember auf dem Bezahlsender Sky abrufbar. Ob die zehn Folgen der ersten Staffel auch im Free TV zu sehen sein werden, ist bisher nicht klar. Mit dabei sind drei der ehemals vier Hauptdarstellerinnen: Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw (M.), Cynthia Nixon als Miranda Hobbes (l.) und Kristin Davis in der Rolle der Charlotte York. Warum die Vierte im Bunde, PR-Agentin Samantha Jones (Kim Cattrall), fehlt, erfahren die Zuschauer gleich in der ersten Folge. Mehr

Laut dem Artikel kennen sich die beiden Frauen nicht und hätten sich unabhängig voneinander sowie zeitlich getrennt bei dem Magazin gemeldet. Beide gaben jedoch an, aufgrund der Werbekampagnen zu "And Just Like That..." wieder an die Vorfälle erinnert worden zu sein. Sowohl Zoe als auch Lily haben Zeug:innen, die ihre Version der Geschichte belegen.

Chris Noth weist alle Vorwürfe "kategorisch" zurück

Mittlerweile äußerte sich auch Noth selbst zu den Anschuldigungen in einem offiziellen Statement, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Darin weist er sämtliche Vorwürfe vehement zurück: Die Anschuldigungen seien "kategorisch falsch". Er hätte keine Grenzen überschritten: "Die Begegnungen waren einvernehmlich." Er habe keine Ahnung, warum diese alten Geschichten genau jetzt an die Öffentlichkeit gebracht würden, er wisse aber: "Ich habe diese Frauen nicht missbraucht."

Erste Konsequenzen für Chris Noth gibt es unabhängig von einer möglichen juristischen Aufklärung bereits. Die Fitnessgeräte-Firma Peloton zog eine Social-Media-Kampagne mit dem Schauspieler zurück. In einem Statement über das unter anderem "CNBC" berichtet, heißt es, man habe von den Anschuldigungen zuvor nichts gewusst, man nehme jedoch jeden einzelnen Vorwurf des sexuellen Übergriffs ernst.

Quelle: "The Hollywood Reporter"