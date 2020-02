Nachwuchs für "Mr. Big": "Sex and the City"-Star Chris Noth ist mit stolzen 65 Jahren zum zweiten Mal Vater geworden. Das bestätigte der US-Schauspieler selbst in einem Instagram-Post und veröffentlichte gleich auch das erste Foto des Jungen. "Direkt vom Himmel kommt unser zweiter Sohn Keats", schreibt Noth zu dem Bild aus dem Krankenhaus.

Außerdem zitiert er in seinem Post den britischen Dichter John Keats (1795-1821), von dem offensichtlich der Name seines zweiten Sohnes inspiriert ist, aus dessen Werk "Endymion" mit den Anfangsworten: "Eine Sache der Schönheit ist eine Freude für immer." Auch für die Verkündung der Schwangerschaft wählte Noth im September 2019 den Weg via Social Media. "Orion bekommt einen kleinen Bruder", schrieb er damals.

Der Serienstar ist seit 2002 mit seiner Kollegin Tara Wilson (37) liiert und seit 2012 verheiratet. Die knapp 30 Jahre jüngere Kanadierin ist auch die Mutter seines ersten Sohnes Orion, der bereits 2008 das Licht der Welt erblickte. Auch Noths "Sex and the City"-Liebe Sarah Jessica Parker (54) gratulierte den beiden bereits via Instagram. Zum Post von Noth schrieb sie: "Oh. Mein. Gott. Ich freue mich sehr für euch beide."