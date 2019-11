Chris Pratt (40, "Guardians of the Galaxy") will an Thanksgiving offensichtlich Gutes tun: Der Schauspieler verteilte am gestrigen Mittwoch gemeinsam mit seiner Familie in Santa Monica (Kalifornien) Essen an Obdachlose, wie die "Daily Mail" berichtet. Mit dabei waren demnach sein Sohn Jack (7) sowie seine Ehefrau Katherine Schwarzenegger (29). Doch auch weitere Familienmitglieder der Schwarzeneggers schlossen sich an: Katherine Brüder Patrick (26) und Christopher (22) sowie ihre Mutter Maria Shriver (64) begleiteten sie zu einer katholischen Kirche, in der sie die kostenlosen Speisen verteilten.

Chris Pratt verbringt Thanksgiving in diesem Jahr mit der Familie seiner Ehefrau. Sein Schwager Patrick Schwarzenegger verriet kürzlich der "Daily Mail", wie das Fest ablaufen wird. Am heutigen Donnerstag wird die Familie demnach Thanksgiving bei Maria Shriver feiern, Football spielen und auch im TV sehen - aber vor allem "den ganzen Tag" essen. Das könne Chris Pratt besonders gut, verriet Schwarzenegger weiter: "Er kann eine Menge essen!" Pratt habe eine besondere Schwäche für Süßes.