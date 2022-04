"Zu nah" an Will Smith

Chris Rock lässt das Thema Oscar-Ohrfeige nicht ruhen. Obwohl Will Smith sich entschuldigte und selbst bestrafte, nutzt der Comedian den Vorfall für Witze auf seiner Comedy-Tour.

Bei der Oscar-Verleihung 2022 brüllte Will Smith den Comedian Chris Rock an: "Nimm den Namen meiner Frau nie wieder in den Mund". Sich selbst erwähnte er in dieser Forderung nicht. Grund genug für den Komiker Chris Rock, seine Witze über Familie Smith nach der Oscar-Ohrfeige nun auf seinen Widersacher zu beziehen.

Chris Rock tourt momentan mit seiner Comedy-Show durch Amerika. Die ungeplante Oscar-Attacke von Will Smith auf den Comedian, die die ganze Welt mittlerweile mitbekommen haben sollte, erhöhte seine Ticketpreise. Auf dem Schwarzmarkt sollen die Tour-Preise von 50 Dollar pro Karte auf bis zu 8000 Dollar hochgeschnellt sein, so erzählte es der Comedian bei seinem Tourauftakt in Boston.

Am vergangenen Wochenende fand Chris Rocks Show in Atlantic City statt. Die geografische Nähe zu der Heimstadt Will Smiths, Philadelphia, reichte dem Comedian erneut aus, einen Witz auf die Kosten Smiths zu machen. Die Entfernung der beiden Städte ist circa eine Autostunde. So soll Rock bei seinem Auftritt laut der Besucher gescherzt haben, dass er sich unwohl fühle, weil Atlantic City so nah an Philly liege. Der Saal mit Rock-Supportern verstand den indirekten und sarkastischen Gag und soll schallend gelacht haben, so berichtet es das Boulevard-Magazin "US Magazine".

Trotz Entschuldigung von Smith lässt Chris Rock das Thema nicht ruhen

Nachdem WiIl Smith dem Komiker auf der Oscar-Bühne eine Ohrfeige verpasst hatte für einen Witz auf Kosten seiner kranken Frau, hatte sich der Schauspieler öffentlich und ausführlich entschuldigt. Er bestrafte sich sogar selbst, indem er aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences austrat. Ob Chris Rock die Entschuldigung von Smith angenommen hat, ist bisher nicht bekannt. Er selbst entschuldigte sich bisher nicht öffentlich bei Will Smiths Frau, Jada Pinkett Smith. In seiner Show in Boston sagte der Comedian, dass er den Vorfall noch "verarbeiten" müsse. Offensichtlich verarbeitet Chris Rock den Eklat in seine Comedy-Show mit sarkastischen Bemerkungen und profitiert durch Lacher sogar noch davon.

