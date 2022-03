Will Smith

Will Smith Ohrfeigen-Skandal: Chris Rock soll nichts von Jada Pinkett Smiths Krankheit gewusst haben

Will Smith schlug Chris Rock bei den Oscars ins Gesicht, nachdem dieser einen Witz auf Kosten von Jada Pinkett Smith gemacht hatte. Angeblich habe Rock nichts über deren Krankheit gewusst.

Es war wohl die Szene der Oscar-Verleihung 2022, die am meisten in Erinnerung bleiben wird: Will Smith schlägt Chris Rock ins Gesicht, nachdem dieser einen Witz auf Kosten von Jada Pinkett Smith gemacht hatte.

Er freue sich auf "G.I. Jane 2" hatte Rock gesagt, in Anlehnung an Pinkett Smiths kahlgeschorenen Kopf. Dass die Schauspielerin an medizinisch bedingtem Haarausfall leidet ist kein Geheimnis.

Oscars: Chris Rock wusste angeblich nichts von Pinkett Smiths Krankheit

Glaubt man einem Insider aus Rocks näherer Umgebung, muss die Ohrfeige für ihn ziemlich überraschend gewesen sein. So soll Chris Rock nichts von Pinkett Smiths Krankheit gewusst haben, erklärt der Freund "TMZ". Außerdem könne der Comedian keiner Fliege was zu Leide tun und habe nicht beabsichtigt, die Ehefrau von Will Smith zu verletzen.

Ob das stimmt, weiß vermutlich nur Chris Rock selbst. Will Smith hat sich mittlerweile entschuldigt. Nicht nur bei der Academy und allen Fans der Verleihung, sondern auch bei Rock.

Filmpreis Oscars und eine Ohrfeige: Bilder der 94. Academy Awards 1 von 15 Zurück Weiter Zurück Weiter Will Smith und seine Frau Jada waren in den Skandal des Abends verwickelt: Bei der 94. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre saß das Paar in der ersten Reihe in unmittelbarer Nähe zur Bühne. Smith war für seine Darstellung im Film "King Richard" als bester Hauptdarsteller nominiert. Es war die dritte Oscar-Nominierung für den 53-Jährigen. Mehr

Will Smith reagierte mit Gewalt

Die Fehde der beiden Männern reicht bereits weiter zurück in die Vergangenheit. Im Jahr 2016 führte Chris Rock als Moderator durch die Oscar-Verleihung, die damals von den Smiths boykottiert wurde, weil zu wenig Schwarze unter den Nominierten waren. "Wenn Jada die Oscars boykottiert, ist das so, als wenn ich Rihannas Unterhose boykottiere. Ich war nicht eingeladen", scherzte er über Smiths Schauspieltalent. Darauf angesprochen reagierte Pinkett Smith entspannt und stand über den Dingen. "Wir haben eine Menge zu tun, eine Menge Dinge, die in unserer Welt passieren. Wir müssen weitermachen", sagte sie über Rocks Witze auf ihre Kosten.

Nicht so in diesem Jahr. Man weiß nicht, wie sich Pinkett Smith nach Rocks misslungenem Witz geäußert hätte – die Gelegenheit wurde ihr von ihrem Mann genommen, der mit Gewalt reagierte.

Quelle: "TMZ"