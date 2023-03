von Luisa Schwebel In seinem Comedy-Programm "Chris Rock: Selective Outrage" nimmt Chris Rock kein Blatt vor den Mund. Besonders wortgewaltig hetzt er über die britische Royal Family – und Herzogin Meghan.

Wer gegen Herzogin Meghan, Prinz Harry oder die Royal Family austeilt, dem dürfte eines sicher sein: Aufmerksamkeit. Das dachte wohl auch Chris Rock, als er sein neues Comedy-Programm "Chris Rock: Selective Outrage" schrieb.

Chris Rock macht sich über Herzogin Meghan lustig

In der Netflix-Show nimmt sich Rock des Rassismus-Vorwurfs von Meghan an. Den er augenscheinlich nicht ganz nachvollziehen kann. "Scheint eine nette Frau zu sein, die sich nur beschwert. Als ob sie nicht in der Lotterie für Hellhäutige gewonnen hätte", sagt er hinsichtlich Meghans Hautton. Damit spielt er auf das Problem des Colorism an, eine Form von Rassismus, die besonders auf Menschen mit sehr dunkler Hautfarbe abzielt. Nicht der einzige Seitenhieb von Rock gegen die US-Amerikanerin.

"Einiges von dem Mist, den sie durchgemacht hat, war kein Rassismus; es war nur ein bisschen Schwiegereltern-Mist", sagt er auf der Bühne. "Ich kenne ihr Dilemma: Ein schwarzes Mädchen versucht, von ihren weißen Schwiegereltern akzeptiert zu werden. Das ist hart. Es ist sehr schwer, aber es ist nicht so schwer wie der Versuch eines weißen Mädchens, von ihren schwarzen Schwiegereltern akzeptiert zu werden", witzelt er außerdem.

Rassismus-Vorwurf

Doch auch die britische Family bekommt ihr Fett weg. Denn obwohl Chris Rock in Meghans Vorwürfen wenig Rassismus sieht, sagt er auch: "Sie] ging zu Oprah [und] sagte: 'Ich hatte keine Ahnung, wie rassistisch sie sind.' Hast du diese Arschlöcher nicht gegoogelt? [...] Sie sind der Ursprung der Rassisten. Sie haben den Kolonialismus erfunden. Sie haben in die Sklaverei investiert wie bei 'Die Höhle der Löwen'." Am Ende seiner Witz-Tirade hatte er noch einen Tipp an andere People of Color: "Wenn du schwarz bist und von deinen weißen Schwiegereltern akzeptiert werden willst, dann musst du eine Kardashian heiraten, denn die akzeptieren jeden", so Chris Rock.

Für Aufsehen haben aber nicht nur Rocks Witze gesorgt, sondern auch das Publikum bei der Live-Aufzeichnung seiner Show. Denn unter den Zuschauern war laut "Page Six" auch Janina Gavankar, eine von Meghan Markles besten Freundinnen, die sogar zu Gast war bei ihrer und Harrys Hochzeit 2018. Laut Augenzeugen soll Gavankar laut über die Witze des Komikers gelacht haben.

Quelle: "Chris Rock: Selective Outrage" bei Netflix / "Page Six"

