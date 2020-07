"This Is Us"-Schauspieler ist Papa geworden

Große Freude bei "This Is Us"-Star Chris Sullivan: Der Schauspieler ist Vater geworden. Seiner Frau und seinem Sohn gehe es gut.

Erfreuliche Baby-News von US-Schauspieler Chris Sullivan (40): Der "This Is Us"-Star ist Papa geworden. Das bestätigte er dem "People"-Magazin. Demnach habe seine Frau Rachel bereits am Dienstag um 22:02 Uhr Ortszeit den gemeinsamen Sohn Bear Maxwell zur Welt gebracht. Das Kind sei mit einem Gewicht von 3657 Gramm geboren worden und rund 52 Zentimeter groß.

"Bear und Rachel sind beide gesund und erholen sich gut", schrieb Sullivan außerdem zu einem Bild der Baby-Füße seines Kleinen auf Instagram. Die Familie freue sich sehr darauf, Bear kennenzulernen und man hoffe, dass sie ihn in den nächsten Monaten all seinen Freunden und seiner gesamten Verwandtschaft vorstellen können.

Der Schauspieler und Musiker ist vor allem für seine Rolle des Toby in der Erfolgsserie "This Is Us - Das ist Leben" bekannt, die er seit 2016 verkörpert. Unter anderem war er aber auch im Marvel-Hit "Guardians oft the Galaxy Vol. 2" als Ravager Taserface zu sehen.