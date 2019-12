Pünktlich zu Weihnachten und nach nur wenigen Wochen Beziehung hat Chris Töpperwien (45), besser bekannt als der "Currywurstmann", seiner Liebsten Lili (30) einen Heiratsantrag gemacht. Und weil die Österreicherin überglücklich "Ja" gesagt hat, ließen die ersten prominenten Glückwünsche an das Ehepaar in spe natürlich nicht lange auf sich warten. Allen voran "Das Sommerhaus der Stars"-Kollege Willi Herren (44) gratulierte dem "Töppi" nun herzlichst via Instagram-Video.

"Das sind ja mal tolle Nachrichten! Der Töppi hat sich verlobt! Lieber Töppi, dir und deiner Lieben alles Liebe und Gute zu deiner Verlobung", so Herren in dem Clip, den Töpperwien in seinen Stories veröffentlichte. Ein weiterer Ex-Kandidat des Formates reihte sich ebenfalls bei den Gratulanten ein: Ennesto Monté (44), seines Zeichens der Verflossene von Helena Fürst (45).

Ebenfalls per Instagram-Story schickte er folgende Grüße: "Hallo Chris, hallo Lili, mich erreichen gerade tolle Neuigkeiten - ihr zwei habt euch verlobt! Das ist einfach wunderschön und warum auch warten, wenn es so gut klappt. Ich wünsche euch alles Gute weiterhin und ich hoffe, wir sehen uns bald. Liebe Grüße aus Serbien, euer Ennesto."

Obwohl die drei Männer eint, Kandidaten im "Sommerhaus der Stars" gewesen zu sein, so war doch keiner von ihnen zur gleichen Zeit Teil der RTL-Show. Töpperwien nahm an der Premierenstaffel von 2016 teil, damals mit seiner inzwischen Ex-Frau Magey Kalley. Im Jahr darauf zog unter anderem das ehemalige Paar Fürst/Monté ein. Herren samt Noch-Ehefrau Jasmin waren Teilnehmer der bislang letzten Staffel von 2019.