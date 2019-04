Chrissy Teigen (33) pfeift auf ihre überschüssigen Pfunde. Die zweifache Mutter offenbarte nun via Twitter, dass sie nach der Geburt ihres Sohnes Miles (10 Monate) "20 Pfund schwerer" sei und es mit ihrem Gewicht nicht allzu ernst nehme: "Ich habe das letzte bisschen nie verloren, weil ich Essen einfach zu sehr liebe", schreibt sie. Gemeinsam mit ihrem Ehegatten John Legend (40, "All Of Me") hat das Model bereits zwei Kinder.

Weiter schreibt sie: "Ich freunde mich gerade mit meinem neuen Normalgewicht an, nachdem sehr lange Zeit eine andere Zahl auf der Waage stand". Teigens positive Einstellung zu ihrem kurvigen Körper kommt auch bei ihren Fans gut an: "Vielen Dank für diese ehrliche und erfrischende Haltung außerhalb von Hollywood", heißt es unter anderem in den Kommentaren.